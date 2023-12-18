اظهارات غیرانسانی یکی از مقامات رژیم صهیونیستی درباره نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دیوید اسراییل، رئیس شورای شهر مِتولا در اراضی اشغالی در اظهاراتی غیرانسانی گفته است که برای برحذر داشتن فلسطینیان از زندگی دوباره در زادگاه‌شان یعنی غزه، باید این منطقه با خاک یکسان و به موزه‌ای شبیه اردوگاه آشویتس در لهستان که به دست نازی‌های آلمان ایجاد شد، تبدیل شود!

وی مدعی شد: باید از دریا تا حصار مرزی غزه، یک نوار امنیتی ایجاد شود؛ کاملاً خالی از سکنه تا یادآوری شود که روزگاری آنجا چه بوده است. این منطقه خالی باید شبیه به اردوگاه آشویتس باشد.

وی همچنین گفته است که به جای کوچاندن مردم غزه به سمت جنوب، باید آنها را به اردوگاه‌های لبنان کوچاند. آزولای مدعی شد: تمام نوار غزه باید درست مثل آشویتس، تخلیه و با خاک یکسان شود. باید آن را به یک موزه تبدیل کنیم و در آن زور اسراییل را به نمایش بگذاریم و همه را از زندگی کردن در نوار غزه بترسانیم.

در پی عملیات بزرگ «طوفان الاقصی» مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) علیه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر (۱۵ مهر) صهیونیست‌ها اقدام به بمباران نوار غزه کرده‌اند و به‌دنبال این حملات وحشیانه تاکنون حدود ۱۹ هزار فلسطینی که عمده آنها زنان و کودکان هستند، به شهادت رسیده‌اند.

آزولای همچنین با اشاره به عملیات حماس گفت: لبنان اردوگاه‌هایی دارد و (فلسطینیان) باید به آنجا بروند. باید غزه را متروکه و ویران کنیم.

شهر متولا در مرز اسراییل و لبنان واقع شده و آزولای هشدار داده است که اگر از اسراییل در جنگ با حماس، از خود اقتدار نشان ندهد، حزب‌الله لبنان برای حمله به اسراییل از شمال، جسارت پیدا خواهد کرد.

وی مدعی شد: حزب‌الله در حال رصد شرایط جنوب (غزه) است و اگر ما درست به آن نپردازیم. آنها این مساله را نقطه ضعف قلمداد خواهند کرد. نباید در ترس زندگی کنیم و باید تصمیم قاطع بگیریم.

یکی از مقامات سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که اسراییل در حال آماده‌سازی برای کوچاندن اجباری فلسطینیان به مصر و غیرممکن کردن بازگشت آنها به غزه است. مقامات رژیم صهیونیستی مدعی شده‌اند که قصد اشغال دائم غزه را ندارند.