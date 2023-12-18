پیشروی اسراییل در جنوب غزه بسیار کُند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان هاآرتص در گزارشی نوشت: سیاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل مبنی بر تداوم جنگ کنونی علیه نوار غزه با کاهش حمایت های مردمی رو به رو شده است. این سیاست در حال حاضر از سوی اسراییلی ها مورد شک و تردید قرار گرفته و باعث نگرانی آن ها شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: عملیات ارتش اسراییل ممکن است به طول بیانجامد به ویژه آن که در جبهه شمالی شاهد وقوع درگیری های شدیدتر و طولانی تر از آن چیزی هستیم که فرماندهان ارتش پیش بینی می کردند.

هاآرتص همچنین اذعان کرد: پیشروی ارتش در جنوب نوار غزه به دلیل وجود شبکه تونل های عمیق نیروهای فلسطینی کُند و محتاطانه است.

این روزنامه اضافه کرد: شکست دادن هیچ کدام از یگان های وابسته به جنبش حماس آسان نخواهد بود چرا که ممکن است ۲ یا سه تن از نیروهای این یگان ها به صورت غافلگیرانه با ارتش اسراییل درگیر شوند و این مساله باعث افزایش تعداد زخمی ها میان نظامیان می شود.

هاآرتص ادامه داد: نتانیاهو در مرحله آتی جنگ کنونی با مشکلات زیادی رو به رو خواهد شد؛ تشریح اهداف جنگ برای اسراییلی ها در صورت محقق نشدن دستاوردهای میدانی سخت خواهد بود.

این روزنامه همچنین نوشت: مشکل دوم نتانیاهو این است که انتقال تدریجی در جنگ نیازمند آمادگی تجهیزاتی و لوجستیکی گسترده در میدان است و نشانه ای مبنی بر این که کابینه و ارتش به صورت جدی برای این مرحله طی چند هفته آماده هستند وجود ندارد بلکه تنها شاهد اقدامات حاشیه ای در این خصوص هستیم.

روزنامه عبری زبان هاآرتص پیشتر نیز در تحلیل وضعیت درگیری‌ها در نوار غزه نوشت: امپراتوری تونلی حماس در غزه یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های ارتش اسراییل در جنگ محسوب می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است: نیروهای حماس هر روز برای نیروهای اسراییلی کمین می‌کنند و منتظر لحظه‌ای هستند که از زیرزمین بیرون بیایند و با شلیک گلوله موشک‌های ضدتانک و وسایل انفجاری افسران اسراییلی را غافلگیر کنند.

باوجود آنکه محافل غربی بارها از ایده ناممکن غرق‌کردن تونل‌های حماس صحبت کرده‌اند تحلیلگر نظامی روزنامه یدیعوت احارونوت اذعان کرد حتی این کار هم در درگیری‌های زیرزمینی برتری حماس را برهم نمی‌زند و حماس همچنان دست برتر را در غزه دارد.