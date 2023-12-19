خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بوشهر به عنوان یکی از قطب‌های فوتبال ساحلی کشور شناخته می‌شود و در دوره‌های مختلف، نمایندگان این استان یا قهرمان شده و یا در جمع تیم‌های برتر بوده‌اند.

پتانسیل و قابلیت بالای فوتبال ساحلی در استان بوشهر باعث شده تا استعدادهای خوبی در این استان رشد کرده و تعدادی از بازیکنان بوشهری در تیم ملی فوتبال ساحلی کشور حضور دارند.

ورزشگاه دهکده گردشگری شهر بوشهر یکی از ورزشگاه‌های ساحلی خوب کشور است که با توجه به آب و هوای مطلوب این فصل در استان، می‌تواند میزبان خوبی برای مسابقات و اردوهای تدارکاتی باشد.

در همین راستا اردوی تدارکی تیم ملی فوتبال ساحلی در ورزشگاه دهکده گردشگری شهر بوشهر آغاز شده و در این اردو سه مسابقه تدارکاتی با تیم ملی سنگان برای تیم ملی ایران تدارک دیده شده است.

آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی

رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۸ بازیکن از سوی کادر فنی به تیم ملی فوتبال ساحلی دعوت شده‌اند که چهار بازیکن بوشهری نیز عضویت دارند.

امیر حسین محتشم با اشاره به دعوت از مسلم مسیگر، محمد جواد خسروی، علی میرشکاری و محمد معصومی زاده به تیم ملی فوتبال ساحلی بیان کرد: بوشهر دارای ظرفیت بزرگی در عرصه فوتبال ساحلی است.

وی بیان کرد: مسابقات جام جهانی ۲۰۲۴ امارات را در پیش داریم و در همین راستا اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی به منظور آماده سازی برای حضور در این مسابقات در بوشهر برگزار شده است.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری سه مسابقه تدارکاتی بین تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران و سنگال خبر داد و گفت: این اردو تا دوم دیماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به برگزاری این سه مسابقه در مجموعه ورزشی دهکده گردشگری شهر بوشهر ادامه داد: مسابقات یاد شده در روزهای ۲۸ و ۲۹ آذرماه و یکم دی ماه برگزار می‌شود.

شرایط خوب بوشهر برای اردوی تیم ملی

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی ۲۰۲۴ امارات حدود ۲ ماه دیگر آغاز می‌شود و در تلاش هستیم که با آمادگی کامل در این مسابقات حضور یابیم.

علی نادری با اشاره به برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ساحلی در بوشهر بیان کرد: بوشهر به عنوان قطب فوتبال ساحلی کشور محسوب می‌شود و شرایط خوبی برای برگزاری اردوی تیم ملی دارد.

وی با اشاره به برگزاری سه مسابقه با تیم ملی سنگال در بوشهر افزود: تیم ملی سنگال قهرمان فوتبال ساحلی آفریقا است که مسابقه با این تیم در افزایش تیم ملی نقش مهمی خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با اشاره به استفاده از بازیکنان جوان و باتجربه در تیم ملی اضافه کرد: اردوی تیم ملی در کیش نیز برگزار می‌شود و در این اردو به مصاف تیم ملی بلاروس خواهیم رفت.

وی از برگزاری یک اردوی دیگر برای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در بندر عباس خبر داد و گفت: پیش از اعزام به جام جهانی، آخرین اردوی تدارکاتی را در بوشهر برگزار خواهیم کرد.

نادری تاکید کرد: رقابت‌های جام جهانی اسفندماه امسال در امارات برگزار می‌شود و قبل از مسابقات جام جهانی مسابقه تدارکاتی را با تیم ملی کلمبیا برگزار خواهیم کرد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امروز و در اولین مسابقه تدارکاتی خود برای حضور در جام جهانی در بوشهر به مصاف تیم ملی سنگال خواهد رفت.