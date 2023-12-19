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۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۲

یک مقام مسؤول خبر داد؛

نهایی سازی آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

نهایی سازی آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

دبیر ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از نهایی سازی آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر برزویی، دبیر ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از جلسه ۱۸۹ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، در خصوص سیاست‌ها، اصول و الزامات حاکم بر آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی بیان کرد: بر اساس مصوبه جلسه ۸۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظف شدند آیین‌نامه‌ ارتقاء اعضای هیات علمی خود را با رویکرد تنوع بخشی و پرهیز از انحصار در نظام‌های رتبه‌بندی خاص مجلات، با لحاظ کردن مأموریت‌گرایی در نظام‌های آموزش عالی و با در نظر گرفتن امتیاز ویژه در حل مسائل کشور و حذف شاخص وتویی بودن مقالات منتشره در نشریات بین‌المللی تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: پس از ۷ جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، در این جلسه مصوبه اصول حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در ۸ بند تنوع بخشی به مسیرهای ارتقاء مرتبه، متناسب‌سازی شیوه ارتقاء با ماهیت گروه‌های آموزشی، متناسب‌سازی شیوه ارتقاء با مأموریت دانشگاه‌ها و موسسات، متناسب‌سازی شیوه ارتقاء با زیرنظام‌های آموزش عالی، تقویت جریان ملی دانش، تقویت نقش جوامع علمی و نظامات ارزیابی داخلی، توجه بیشتر به شئون آموزشی-تربیتی و فرهنگی اعضای هیئت علمی، ضرورت اثبات و استمرار شایستگی و صلاحیت علمی و کیفیت و اثربخشی فعالیت‌های عضو هیئت علمی و توجه ویژه به اثرگذاری اجتماعی فعالیت‌های عضو هیات علمی در حل مسائل کشور نهایی‌سازی شد.

وی ادامه داد: به جهت ایجاد انگیزه‌های پژوهشی در تمامی سال‌های حضور اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها و نیز تقویت جریان ملی دانش و افزایش کیفیت، در این جلسه افزایش تعداد سطوح ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی و طول مدت ماندگاری در مراتب دانشیاری و استادی به تصویب رسید. نهایتا مقرر شد این اصول برای طرح به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

کد مطلب 5971113
زهرا سیفی

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    نظرات

    • پویا IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
      31 0
      پاسخ
      کدوم ارتقا کدوم هیات علمی ؟؟؟؟ اونهایی که ۱۳ میلیون حقوقشونه؟؟؟ واقعا جای تاسف داره که اساتید کاسه گدایی در دست گرفتند و پرسنل بیمارستانهای تامین اجتماعی و بیمه های تامین اجتماعی حقوق ۵۰ میلیونی میگیرند واقعا جای تاسف داره

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