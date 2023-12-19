به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر برزویی، دبیر ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از جلسه ۱۸۹ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، در خصوص سیاست‌ها، اصول و الزامات حاکم بر آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی بیان کرد: بر اساس مصوبه جلسه ۸۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظف شدند آیین‌نامه‌ ارتقاء اعضای هیات علمی خود را با رویکرد تنوع بخشی و پرهیز از انحصار در نظام‌های رتبه‌بندی خاص مجلات، با لحاظ کردن مأموریت‌گرایی در نظام‌های آموزش عالی و با در نظر گرفتن امتیاز ویژه در حل مسائل کشور و حذف شاخص وتویی بودن مقالات منتشره در نشریات بین‌المللی تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: پس از ۷ جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، در این جلسه مصوبه اصول حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در ۸ بند تنوع بخشی به مسیرهای ارتقاء مرتبه، متناسب‌سازی شیوه ارتقاء با ماهیت گروه‌های آموزشی، متناسب‌سازی شیوه ارتقاء با مأموریت دانشگاه‌ها و موسسات، متناسب‌سازی شیوه ارتقاء با زیرنظام‌های آموزش عالی، تقویت جریان ملی دانش، تقویت نقش جوامع علمی و نظامات ارزیابی داخلی، توجه بیشتر به شئون آموزشی-تربیتی و فرهنگی اعضای هیئت علمی، ضرورت اثبات و استمرار شایستگی و صلاحیت علمی و کیفیت و اثربخشی فعالیت‌های عضو هیئت علمی و توجه ویژه به اثرگذاری اجتماعی فعالیت‌های عضو هیات علمی در حل مسائل کشور نهایی‌سازی شد.

وی ادامه داد: به جهت ایجاد انگیزه‌های پژوهشی در تمامی سال‌های حضور اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها و نیز تقویت جریان ملی دانش و افزایش کیفیت، در این جلسه افزایش تعداد سطوح ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی و طول مدت ماندگاری در مراتب دانشیاری و استادی به تصویب رسید. نهایتا مقرر شد این اصول برای طرح به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.