واکنش «ژابی آلونسو» به رکورد ۲۵ بازی بدون شکست/ برایم مهم نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، «ژابی آلونسو» سرمربی تیم فوتبال «بایرلورکوزن» آلمان در این فصل رقابت‌ها عملکرد خیره کننده‌ای به نمایش گذاشته است و با کسب ۳۹ امتیاز و با اختلاف چهار امتیازی نسبت به بایرن مونیخ در صدر جدول قرار دارد.

این تیم در این فصل بوندسلیگا آلمان تاکنون شکست نخورده است در صورتی که در دیدار آتی برابر بوخوم بتواند به روند شکست ناپذیری خود ادامه دهد رکورد جدیدی را در تاریخ بوندلیگا به ثبت خواهد رساند.

اگر بایرلورکوزن در هفته شانزدهم بوندس لیگا برابر بوخوم شکست نخورد، با ۲۵ بازی بدون شکست در تمامی رقابت‌ها، رکورد شکست ناپذیری جدیدی برای یک باشگاه آلمانی ثبت خواهد کرد. اما برای «ژابی آلونسو»، مربی اسپانیایی این تیم چیزی که بیش از هر چیز اهمیت دارد پیروزی در تمامی رقابت هاست و رکوردها اهمیت ندارند.

او در خصوص دستیابی به این رکورد گفت: «رکورد؟ نمی خواهم زیاد به این مساله فکر کنم. چنین چیزی نتیجه منطقی کار ما است. اگر موفق شویم عالی است. اما هدف ما ثبت رکورد نیست. ما می‌خواهیم در این مسابقه پیروز شویم تا برای اولین بازی خود در سال آینده برابر آگزبورگ در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۴ در شرایط خوبی باشیم. با روندی که ما در پیش گرفتیم شکستن رکوردها طبیعی است و چیزی نیست که بخواهد ذهن ما را به خود درگیر کند.»