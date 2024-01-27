دریافت 19 MB کد مطلب 6006307 https://mehrnews.com/x344BJ ۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۲۳ کد مطلب 6006307 فیلم ورزش فیلم ورزش ۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۲۳ بایرن مونیخ ۳-۲ آگزبورگ ؛ پیروزی سخت یاران هری کین بایرن مونیخ در بازی هفته نوزدهم بوندسلیگا در خانه آگزبورگ با نتیجه ۳-۲ پیروز شد. کپی شد مطالب مرتبط «قیصر» فوتبال آلمان درگذشت محبوبترین تیمهای فوتبال در شبکه اجتماعی/حضور رونالدو و غیبت مسی واکنش «ژابی آلونسو» به رکورد ۲۵ بازی بدون شکست/ برایم مهم نیست! زمان دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا اعلام شد یاران مهدی طارمی حریف آرسنال شدند/ اینتر - اتلتیکو سختترین بازی برچسبها بایرن مونیخ تیم فوتبال بایرن مونیخ بوندسلیگا بوندس لیگا هری کین
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