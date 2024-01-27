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کد مطلب 6006307
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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۲۳

بایرن مونیخ ۳-۲ آگزبورگ ؛ پیروزی سخت یاران هری کین

بایرن مونیخ ۳-۲ آگزبورگ ؛ پیروزی سخت یاران هری کین

بایرن مونیخ در بازی هفته نوزدهم بوندس‌لیگا در خانه آگزبورگ با نتیجه ۳-۲ پیروز شد.

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