فرمانده جدید منطقه دوم نیروی دریایی سپاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی دریایی سپاه ظهر چهارشنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر اظهار داشت: استان بوشهر در طول تاریخ در سه جبهه مبارزه با استعمار، استکبار و ۸ سال دفاع مقدس دارای کارنامه درخشانی است.

سردار علیرضا تنگسیری با گرامیداشت شهدای حماسه ۱۶ مهر سال ۱۳۶۶ در مقابله مستقیم با آمریکا در خلیج‌فارس خاطرنشان کرد: حماسه این رزمندگان از جمله نادر مهدوی، نصرالله شفیعی، بیژن گرد و دیگر شهدا که آمریکا را در خلیج‌فارس به اضمحلال کشاندن در تاریخ ماندگار و جاویدان است.

وی با بیان اینکه حماسه و دلاوری این رزمندگان در جنگ نابرابر با استکبار جهانی و نوکر آن صدام افلقی فراموش نمی‌کنند تصریح کرد: بوشهر استانی است که در سه جبهه عملیاتی علیه دشمنان، شهید تقدیم کرده است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه، مردم استان بوشهر را ولایت‌مدار و عاشق ائمه طهارت علیه‌السلام دانست و بیان کرد: وجود ۲ هزار و ۲۰۰ شهید استان بوشهر نشان از دلاور مردی و جانفشانی مردم این استان در برابر دشمنان است.

سردار تنگسیری اضافه کرد: استان بوشهر مردمی ولایت‌مدار دارد که در جبهه‌های مبارزه با استعمار، استکبار جهانی، رژیم بعث عراق، دفاع از حرم، امنیت و سلامت شهیدان زیادی تقدیم کشور و انقلاب کرده است.

وی جمعیت، جوانان، علم، اقتصاد و نیروهای مسلح را از مؤلفه‌های اقتدار یک کشور دانست و گفت: ایران اسلامی با داشتن این ویژگی‌ها عزت، بزرگی و اقتدار دارد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه به تفرقه‌افکنی دشمنان میان شیعه و سنی اشاره کرد و گفت: خدا، قرآن، کشور و پیامبر وجه مشترک میان شیعیان و برادران اهل سنت است و در کشور وحدت و انسجام میان مسلمانان وجود دارد.

در این مراسم ضمن معرفی سردار حیدر هنریان مجرد به‌عنوان فرمانده جدید منطقه دوم نیروی دریایی سپاه از خدمات سردار رمضان زیراهی قدردانی شد.

در این مراسم همچنین سرهنگ منصور فروتن به‌عنوان جانشین فرمانده منطقه دوم نیرویی سپاه معرفی شد.