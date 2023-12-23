عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال سرپرست باشگاه فولاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه فولاد خوزستان اعلام کرد ظهر امروز پس موافقت با استعفای شعبانی، طی حکمی «بهرام رضائیان» به عنوان عضو هیات مدیره و سرپرست باشگاه فولاد خوزستان معرفی گردید و از خدمات شعبانی برای دوران تصدی سمت مدیرعامل باشگاه قدردانی بعمل آمد.

رضاییان سرپرستی تیم ملی فوتبال بزرگسالان، مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی جم، عضویت در هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز و عضویت در کمیته های گوناگون تخصصی فدراسیون فوتبال را در کارنامه دارد و هم‌اکنون نیز به عنوان عضو هیات رییسه در فدراسیون فوتبال مشغول به کار است.