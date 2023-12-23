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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۲۸

اولین حضور شجاعی در تمرین بنفش پوشان هوادار

اولین حضور شجاعی در تمرین بنفش پوشان هوادار

سرمربی جدید تیم فوتبال هوادار به همراه دستیاران خود امروز در اولین تمرین این تیم حضور پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۲۹ آذرماه بود که محمود فکری از سمت خود در تیم فوتبال هوادار برکنار شد تا مدیران این باشگاه برای جانشین وی با گزینه‌هایی که داشتند وارد مذاکره شوند. در این میان مسعود شجاعی که یکی از گزینه‌های اصلی این تیم بود با مدیران این باشگاه به توافق رسید تا در ادامه لیگ بیست‌وسوم هدایت بنفش پوشان تهرانی را برعهده بگیرد.

شجاعی پس از قطعی شدن حضورش در هوادار به عنوان مربی - بازیکن امروز به همراه محمود شجاعی و خلیل عبداللهی دستیاران خود در تمرین هوادار حضور یافت و از نزدیک تمرین شاگردان خود را زیر نظر گرفت.

تیم فوتبال هوادار در هفته چهاردهم لیگ برتر یکشنبه ۳ دی ماه در ورزشگاه وطنی قائم شهر میهمان تیم نساجی مازندران خواهد بود. این تیم در حال حاضر با ۱۰ امتیاز در رده سیزدهم جدول لیگ برتر قرار دارد.

کد مطلب 5974379

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    نظرات

    • حسین IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      فقط ارتش سرخ آسیا پرسپولیس محبوب ودوستداشتنی
      • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
        0 0
        منم همینو میگم پرسپولیس همیشه سرور استقلاله🌴🌴🌴🌴❤️❤️❤️❤️

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