به پیروزی مقابل استقلال ایمان داریم/ بازیکنانم باید تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال گل گهر سیرجان و استقلال تهران در هفته چهاردهم لیگ برتر یکشنبه ۳ دی ماه از ساعت ۱۵ در کرمان به مصاف هم خواهند رفت.

مارینوس اوزونیدیس، سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در نشست خبری پیش از بازی اظهار کرد: ما انگیزه زیادی داریم تا بتوانیم بهترین نمایش خود را در این بازی داشته باشیم. خواسته من از بازیکنان این است که نگرش بازی قبل را داشته باشند و تمام تلاششان را برای برد انجام دهند.

وی افزود: ما به پیروزی در بازی فردا مقابل استقلال باور داریم و می‌خواهیم با همه شرایطی که وجود دارد، سه امتیاز را بگیریم. می‌دانیم که با یک تیم خوب و قابل احترام بازی داریم. امیدوارم که جو خوبی در ورزشگاه از طرف هواداران دو تیم وجود داشته باشد و بازی خوبی ببینند.