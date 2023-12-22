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۱ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۱۸

سوارز با قراردادی یکساله راهی اینترمیامی خواهد شد

سوارز با قراردادی یکساله راهی اینترمیامی خواهد شد

بازیکن سابق تیم فوتبال بارسلونا به زودی راهی اینترمیامی خواهد شد تا دوباره همبازی لیونل مسی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لوئیز سوارز مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال گرمیو برزیل با پایان یافتن قراردادش اکنون به عنوان بازیکن آزاد به حساب می‌آید. او در ۳۱ بازی برای این تیم برزیلی توانست ۱۴ گل به ثمر برساند و یکی از بازیکنان مؤثر گرمیو به شمار می‌رفت.

طبق اعلام «فابریزیو رومانو» خبرنگار مشهور ایتالیایی، سوارز ماه گذشته به توافقات نهایی با اینتر میامی رسیده و به زودی خبر انتقال رسمی این بازیکن به تیم آمریکایی اعلام می‌شود. همچنین در توافق سوارز با مدیران اینتر میامی آمده است که در صورت رضایت طرفین قرارداد برای فصل بعد هم تمدید خواهد شد. به این ترتیب دوست داران فوتبال دوباره شاهد حضور لوئیز سوارز و لیونل مسی در یک تیم خواهند شد.

پیش از این مسی و سوارز در لباس بارسلونا اوقات خوشی را برای هواداران این تیم رقم زدی بودند.

سوارز با قراردادی یکساله راهی اینترمیامی خواهد شد

کد مطلب 5973265
بهنام روان پاک

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