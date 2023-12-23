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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۴۷

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رایزنی برای مبادله پنهانی بزرگ پرسپولیس و سپاهان آغاز شد

رایزنی برای مبادله پنهانی بزرگ پرسپولیس و سپاهان آغاز شد

جابجایی بازیکن بین پرسپولیس و سپاهان اصفهان می تواند تبدیل به بزرگترین نقل و انتقال زمستان لیگ بیست و سوم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر ایران در حالی به ایستگاه‌های پایانی خود در دور رفت نزدیک می‌شود که عملکرد پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی انتقادهایی را به همراه داشته است.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که از عملکرد مدیریت در نقل و انتقالات ابتدای فصل بارها گله کرده بود جذب دو مهاجم داخلی و همچنین یک مدافع را در نیم فصل مهم توصیف کرده است.

گل محمدی برای حفظ تمرکز در تیمش خواستار پیگیری مخفیانه وضعیت عیسی آل کثیر مهاجمی که ابتدای فصل از پرسپولیس به سپاهان رفت، شده است تا شرایط را برای جذب بازیکن از زردپوشان اصفهانی بررسی کنند سرمربی سرخ‌ها زمزمه‌های پیشنهاد مخفیانه سپاهانی‌ها به گئورگی گولسیانی را نیز شنیده است اما فعلا هیچ واکنشی به آن نداشته تا شرایط را برای نقل و انتقالات نیم فصل بررسی کند.

آغاز مذاکرات مخفیانه برای نقل و انتقال دو بازیکن مؤثر در پرسپولیس و سپاهان در سکوت کامل در حالی ادامه دارد که روند جذب بازیکن تحت قرارداد در هر یک از این باشگاه‌ها در چند سال گذشته کاملا قطع شده بود تا رقابت مدعیان همیشگی قهرمانی لیگ برتر به بیرون از مستطیل سبز نیز کشیده شود. پ

قطعا جابجایی هر یک از بازیکنان در نیم فصل لیگ بیست و سوم که فاصله بین تیم‌ها در بالای جدول نیز اندک است می‌تواند تبعات زیادی را برای مدیران باشگاه و همچنین مربیان هر دو تیم داشته باشد.

کد مطلب 5973715

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    نظرات

    • حمید IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      2 6
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      گلوسیانی را فقط با مغانلو جابجا کنید یا رضا شکاری وگرنه نباید عوض بشود
      • پرسپولیسی بودنم ارزوست IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
        2 1
        گولسیانی نیم فصل بره فقط کنعانی رو تو خط دفاع داریم به جای گولسیانی یه بازیکن دیگه رو با مغانلو معاوضه کنیم،سرلک عمری هم احتمالاً نیم فصل سرباز هستند از تیم جدا میشن امسال شاید یکی از سخت ترین فصل های تاریخ پرسپولیس باشه
    • ناصری IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      5 0
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      بابا ول کنید عیسی چیه که دنبالش هستید خجالت داره
    • فرهاد IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      4 2
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      عیسی دیکه تموم شد به درد نمی خوره ولی مغانلو یا حسین نژاد عالیه
    • مجیدشریفی IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      2 0
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      جمع کنید این دلال بازیا را ازاول این دوتا را حفظ می‌کردین. حالا فهمیدین که بدرد تیمتون میخورند؟؟؟
    • IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      2 1
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      اگر پیروزی بازیکنانی چون احمد زاده عیسی ومقانلو واسدی وعبدی وشجاع خلیل زاده وکنعانی ورامین رضاییان وترابی وامیری ومهاجم پرتقالیکو حفظ میکرد بهاتون شرط میبستم تا ۱۰ سال اینده حتی تیمی جرات نکند به لیگ برتر به جز پیروزی اول بشه من بودم تیم بیمه اسیا میکردم نه بیمه ایران
      • فردین IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
        0 0
        شما اگ مربی بودی عالی بود بعد همه بازیکنان تیم مهاجم بودن حتا دروازه بان هم نداشتی

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