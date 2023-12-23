رایزنی برای مبادله پنهانی بزرگ پرسپولیس و سپاهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر ایران در حالی به ایستگاه‌های پایانی خود در دور رفت نزدیک می‌شود که عملکرد پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی انتقادهایی را به همراه داشته است.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که از عملکرد مدیریت در نقل و انتقالات ابتدای فصل بارها گله کرده بود جذب دو مهاجم داخلی و همچنین یک مدافع را در نیم فصل مهم توصیف کرده است.

گل محمدی برای حفظ تمرکز در تیمش خواستار پیگیری مخفیانه وضعیت عیسی آل کثیر مهاجمی که ابتدای فصل از پرسپولیس به سپاهان رفت، شده است تا شرایط را برای جذب بازیکن از زردپوشان اصفهانی بررسی کنند سرمربی سرخ‌ها زمزمه‌های پیشنهاد مخفیانه سپاهانی‌ها به گئورگی گولسیانی را نیز شنیده است اما فعلا هیچ واکنشی به آن نداشته تا شرایط را برای نقل و انتقالات نیم فصل بررسی کند.

آغاز مذاکرات مخفیانه برای نقل و انتقال دو بازیکن مؤثر در پرسپولیس و سپاهان در سکوت کامل در حالی ادامه دارد که روند جذب بازیکن تحت قرارداد در هر یک از این باشگاه‌ها در چند سال گذشته کاملا قطع شده بود تا رقابت مدعیان همیشگی قهرمانی لیگ برتر به بیرون از مستطیل سبز نیز کشیده شود. پ

قطعا جابجایی هر یک از بازیکنان در نیم فصل لیگ بیست و سوم که فاصله بین تیم‌ها در بالای جدول نیز اندک است می‌تواند تبعات زیادی را برای مدیران باشگاه و همچنین مربیان هر دو تیم داشته باشد.