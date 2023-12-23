برای فلسطین بازی کن!

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: «برای حمایت از فلسطین نیازی نیست مسلمان باشید، فقط لازم است که یک انسان باشید»؛ این جمله‌ای است که زیر اغلب پست‌های اینستاگرامی‌اش به چشم می‌خورد. نام اصلی او «حمزه سعده» است اما به نام کاربری‌اش تحت عنوان «absorber» به معنای «جذب‌کننده» شهرت دارد. خلاقیت و نبوغ حمزه در زمینه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا برای مخاطبان نوجوان و جوان، توجه برندهای مختلفی از سراسر جهان را هم به خود جلب کرده بود؛ اما حالا مدتی است که این اینفلوئنسر محبوب جهانی، خط جدیدی برای تولید محتوای خود انتخاب کرده است.

از ۷ اکتبر، روزی که خبر عملیات طوفان‌الاقصی برق‌آسا در دنیا پیچید و تیتر اول رسانه‌ها را به خود اختصاص داد، چهره‌های مشهور و معمول واکنش‌های متعددی نشان دادند؛ از ثروتمندترین مرد جهان گرفته تا این «گیمر» آمریکایی. حمزه ۲۱ ساله، تمام جسارت خود را یک‌جا جمع کرده و انواع توهین‌ها را به جان خریده و بدون ترس از دست دادن دنبال‌کنندگان یا حتی صفحه‌های کاربری‌اش، به حمایت همه‌جانبه از فلسطین می‌پردازد.

او در هفته‌های گذشته از طریق نرم‌افزارهای سرگرمی، با ساکنان فلسطین اشغالی به صورت اتفاقی و رندوم، تماس تصویری می‌گیرد و گفت‌وگویی آمیخته با شوخی آغاز می‌کند؛ اما در ادامه با سوال و جواب‌هایش درباره قتل عام کودکان غزه و اشغال زمین‌های فلسطین، آن‌ها را به چالش می‌کشد و از این روش، بی‌واسطه و بدون نیاز به هیچ توضیحی به مخاطبان خود نشان می‌دهد صهیونیست‌ها، در همه گروه‌های سنی، چه دختر و چه پسر، چگونه از هرگونه عاطفه انسانی به دور هستند و تا چه اندازه قتل عام کودکان و زنان بی‌گناه برایشان بی‌اهمیت است. حمزه، نمایشی مستند و زنده از ذات نژادپرست اسراییلی‌ها را به اجرا درآورده است و کاربران شبکه‌های اجتماعی را بی‌پرده با هویت واقعی اسراییلی‌ها آشنا می‌کند.

یکی از کاربران اینستاگرامی با انتشار دوباره ویدیویی از حمزه نوشته است: «این هوشمندی و نبوغ (حمزه) است. تنها کاری که او باید انجام دهد همین است که دوربین را روشن کند و عقب بنشیند و تکیه دهد. اسراییلی‌ها خودشان می‌گویند و جنگ‌طلبی خشونت‌آمیز خود را به تمام جهان نشان می‌دهند.»

تا آخرین نفس

اغلب اسراییلی‌ها، ابتدا از تماس او که یک چهره مشهور است، شگفت‌زده می‌شوند و واکنش‌های عجیبی از خود نشان می‌دهند، اما بعد از آنکه متوجه می‌شوند او به عنوان یک حامی فلسطین در فضای مجازی فعالیت می‌کند، به او فحش و ناسزا می‌دهند و تماس را قطع می‌کنند. در اغلب این ویدئوها حمزه مورد فحاشی و حتی تهدید قرار می‌گیرد، اما هرگز رفتار آنها را تکرار نمی‌کند و لب به ناسزا باز نمی‌کند. حوزه با آرامش و لبخند فقط از آنها سوالاتی درباره تاریخ فلسطین می‌پرسد و با زیر سوال بردن اطلاعات تاریخی‌شان، آنها را عصبانی می‌کند.

استقبال از ویدئوهای حمزه تا جایی پیش رفت که بازدیدهای بالایی را از آن خود کرد و از آنجا که محتوا فلسطینی او به مزاج اینستاگرام خوش نیامده بود، صفحه او برای مدتی محدود شد. این مرد جوان اگرچه در آستانه از دست دادن نتیجه سال‌ها فعالیت خود بود، اما باز هم به مسیر خود در زمینه حمایت از فلسطین ادامه داد و مصمم‌تر از قبل، شعار همیشگی خود «فلسطین آزاد» را تکرار کرد تا هرطور شده مظلومیت فلسطین را به گوش جهان مخاطبانش برساند؛ هرچند برایش گران تمام شود.

بعد ازاینکه صفحه کاربری حمزه توسط اینستاگرام محدود شد، او با انتشار پستی نوشت: «اینستاگرام اکانت من را برای همه کسانی که من را دنبال نمی‌کنند مسدود کرده است. آنها سعی می‌کنند حقیقت را ساکت کنند. لطفاً ویدیوهای من را به اشتراک بگذارید تا به افراد بیشتری برسد، تا زمانی که فلسطین آزاد نشود، از ارسال پست خود دست نمی‌کشم. رسانه‌ها نمی‌توانند من را ساکت کنند و من را ساکت نخواهند کرد. من تا آخرین نفس حقیقت را خواهم گفت.» در هفته‌های اخیر، حمزه را لحظه‌ای جدا از این هدف نمی‌توان یافت، طوری که تمام فعالیت‌های او رنگ و بوی فلسطین دارد.

حمزه، ستاره مشهور یوتیوب و تیک‌تاک و اینستاگرام، ۱۷ مارس ۲۰۰۳ در یکی از شهرهای کوچک ایالت نیوجرسی آمریکا متولد شد؛ به تاریخ شمسی، حمزه متولد ۲۶ اسفند سال ۸۱ است. او یک مرد جوان با ریشه‌های خاورمیانه‌ای است که گرچه در آمریکا به دنیا آمده اما هنوز پیوند محکمی با هویت و اصالت فلسطینی خود دارد.

کار او پیش از این، تولید محتواهای متنوعی مثل شرکت در رقابت‌های بازی‌های ویدئویی و انجام چالش‌های پرطرفداری بود که او و مخاطبانش از آن‌ها لذت می‌بردند. فعالیت‌های او سبک متفاوتی دارد و همین ماجرا باعث شده او نتیجه شگفت‌انگیزی کسب کند و حالا دنبال کنندگان و بازدیدکنندگان میلیونی در صفحات خود در پلتفرم‌های مختلف داشته باشد. حمزه، در تیک‌تاک که یکی از پرمخاطب‌ترین شبکه‌های اجتماعی جهانی است ۷ میلیون دنبال‌کننده دارد؛ همچنین در یوتیوب سه میلیون، در اینستاگرام حدود یک میلیون و در نرم‌افزار ایکس حدود صد هزار نفر دنبال‌کننده دارد. مخاطب‌های میلیونی در تیک‌تاک و یوتیوب چیزی نیست که به راحتی به دست بیاید یا بتوان از آن گذشت.

اگر کمی با دنیای بازی‌های ویدئویی و استریم‌های گیمرها آشنا باشید به خوبی می‌دانید که جذب بیننده و دنبال‌کننده برای رشد و شهرت چهره‌های این حوزه کار آسانی نیست. ایجاد یک جامعه از طرفداران در چنین فضایی بسیار چالش‌برانگیز است و بسیاری از کسانی که در این زمینه فعالیت خود را شروع می‌کنند و می‌خواهند با پخش زنده بازی‌هایی مانند Fortnite و Call of Duty برای خود شهرت و طرفدار دست و پا کنند، خیلی زود لابلای فعالیت چهره‌های مشهور و قدیمی گم می‌شوند و به این راحتی نمی‌توانند سری میان سرها بالا بیاورند؛ با توجه به اینها طبیعتاً زمانی که به این جامعه دست پیدا کنند، حاضر به از دست دادن آن نخواهند بود.

اما حمزه که خیلی زود در این مسیر موفق شد و به عنوان یک گیمر حرفه‌ای، با سرعت دیوانه‌واری به شهرت رسید، بدون توجه به اینکه ممکن است صفحه‌های کاربری‌اش مسدود شوند علیه اسراییل محتوا تولید کرده و می‌کند. او که به عنوان یک فوق ستاره در یوتیوب و گیمر حرفه‌ای شناخته می‌شود، پیش از این دنیای بازی و خلاقیت دیجیتال را تکان داده بود و حالا به عنوان یک روشن‌گر مخاطبان خود را درباره حقایق غزه مطلع می‌سازد.

جنگ هندوانه؛ برای فلسطین بازی کن!

او هم مثل همه گیمرها و یوتیوبرها، اغلب در تلاش بوده تا با تولید محتوای باکیفیت مخاطبان مورد نظر خود را جذب کند و حالا که یک جامعه چند میلیونی از مخاطبان دارد؛ دست به اقدام جالب و متفاوتی زده و یک بازی با عنوان «جنگ هندوانه» با هدف کمک به غزه طراحی کرده است. دلیل این نام‌گذاری شباهت رنگ‌های هندوانه به پرچم فلسطین است و همان طور که در گزارش «یک قاچ مقاومت» به آن پرداختیم، سالیان سال است از هندوانه به عنوان نماد مقاومت فلسطین استفاده می‌شود.

حمزه از طریق بازی «جنگ هندوانه» به مردم غزه کمک‌رسانی می‌کند. او در ویدئویی درباره این بازی توضیح می‌دهد: «شما بدون خرج کردن یک دلار می‌توانید بازی کنید و همزمان هم به فلسطین کمکی کرده باشید. درآمد حاصل از این بازی به صورت مستقیم به سه سازمان مختلف فلسطینی می‌رسد؛ اولی صندوق امداد کودکان فلسطین است که بخش‌های پزشکی برای کودکان و یتیمان فلسطینی در غزه می‌سازند و بیماران و مجروحان را جراحی می‌کنند. دو میلیون نفر در غزه از دسترسی به غذا محروم هستند. دومین سازمان هم به همین منظور به خانواده‌ها در غزه غذا ارائه می‌دهد. سازمان سوم، پروژه درخت زیتون دبوانیا است که اجازه می‌دهد تا به همان اندازه پول برای فلسطین جمع‌آوری کنیم.»

چوب لباسی‌ها اعتراض نمی‌کنند

البته حمزه تنها کسی نیست که مسیر خود را برای غزه تغییر داده است. این روزها فضای مجازی پر شده از چهره‌های ملیت‌های مختلف که در پی اطلاع از حقایق غزه نمی‌توانند سکوت کنند و به هر روشی که می‌توانند روشنگری می‌کنند. در این گیر و دار که افراد زیادی مثل حمزه که تمام استعداد و بسترهای مجازی خود را خرج انسانیت و مظلومان غزه کرده، برای دفاع از غزه از جا برخاسته‌اند، حجاب‌استایل‌های زیادی که با پوشش اسلامی مخاطب جذب کرده‌اند، از ترس کاهش بازدید استوری‌ها یا از دست دادن دنبال‌کننده‌های خود، سکوت در برابر بزرگ‌ترین جنایت زمان خود را مُد می‌کنند و ثانیه‌ای فرصت را برای تبلیغات از دست نمی‌دهند.

روشنفکرنماهایی که سال گذشته الهه آزادی و انسانیت شده بودند، در این مورد تصمیم می‌گیرند مهر سکوت بر دهان‌هایشان بزنند و اعلام بی‌طرفی کنند. آنها سکوت را ارجح دانستند تا مبادا صفحه‌هایشان مسدود شود و حتی در مقابل مطالبه کاربرانی که از آنها می‌خواهند نسبت به ماجرای فلسطین سکوت نکنند، از اهرم «بلاک» استفاده می‌کنند.

یکی از کاربران مجازی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا بلاگرهای ایرانی به ویژه حجاب‌استایل‌ها در زمینه فلسطین و حمایت از غزه کم‌کاری می‌کنند، نوشت: «چوب‌لباسی که حرف نمی‌زند. آنها مثل چوب‌لباسی‌های توی کمد یا مانکن‌های بی‌جانی هستند که فقط به درد آویزان کردن لباس و عکس گرفتن از آن می‌خورند. چوب لباسی که اعتراض نمی‌کند!»