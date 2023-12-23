وزارت دفاع اقدامات ارزشمندی در حوزه علوم جغرافیایی انجام داده است

به گزارش خبرنگار مهر، «سردار سید مهدی فرحی» جانشین وزیر دفاع صبح امروز در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه ایران ژئو طی سخنانی، اظهار کرد: امروز شاهد تلاش متخصصان ایرانی جهت تبدیل ایده به محصول در حوزه شناخت واقعیت‌های محیط‌مان هستیم.

وی افزود: علوم جغرافیایی قدیمی ترین دانش برای شناخت و غلبه بر محیط است و دانشمندان زیادی نگاه ویژه ای به علوم جغرافیایی داشته اند که تأثیراتی شگرفی در ایران و جهان اسلام داشته است.

سردار فرحی ادامه داد: امروز علم جغرافیا به عنوان یک علم میان رشته‌ای بر سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی اثرگذار است و مهمترین کارکرد جغرافیا حرکت در مسیر توسعه پایدار است.

جانشین وزیر دفاع تصریح کرد: رقابت‌های جهان آینده بر محوریت علم و فناوری استوار است و ما با وضعیتی اجتناب پذیر مواجه هستیم و وارد عصر ژئوپلیتیک دیتا شده ایم.

سردار فرحی گفت: رمز توسعه پایدار در جهان امروز در این موضوع علمی نهفته است و ما انتظار داریم در بستر این رویداد علمی به نتایج کاربردی در همه حوزه‌های مورد نیاز دست یابیم.

وی اظهار کرد: ترکیب جغرافیا قدرت و سیاست و تأثیرات این رقابت‌های بر محیط جغرافیای بشر ایجاب می‌کند کشورها به سمت رویکردهای هم افزا بروند که برگزاری چنین نمایشگاهی بیانگر اهمیت این رویکرد است.

سردار فرحی عنوان کرد: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با سابقه یک قرن فعالیت یادآوری افتخارات علمی ایرانیان است. بخش‌های هوافضا، سایبر، الکترونیک صنایع هوایی و دریایی در وزارت دفاع از توسعه چشمگیری برخوردار شده اند که نه تنها پشتیبانی از نیروهای مسلح را ارتقا داده اند بلکه زمینه سایر ارتقا خدمات ملی نیز شده اند. وزارت دفاع با همکاری بخش‌های ملی اقدامات ارزشمندی در حوزه علوم جغرافیایی انجام داده است.

وی ادامه داد: آنچه در این نمایشگاه مشاهده می‌کنید محصول ابتکارات جوانانی است که افق توسعه را هدف گرفته اند. بنده آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای به اشتراک گذاشتن این دستاوردهای با سایر کشورها را اعلام می‌کنم.