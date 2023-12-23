خیز مدعیان برای کسب سکوی دومی/جدال خودروسازان در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سیزدهم و پایانی دور رفت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز یکشنبه سوم دی‌ماه با هفت دیدار در شهرهای رفسنجان، سیرجان، گرگان، رامسر، تهران (دو مسابقه) و اردکان پیگیری می‌شود.

دیدارهای پایانی دور رفت در حالی برگزار می‌شود که تیم والیبال فولاد سیرجان در هفته دوازدهم مسابقات، قهرمانی در نیم فصل خود را مسجل کرد. شاگردان عطایی این هفته به مصاف تیم شهرداری گنبد کاووس می‌رود. اگرچه شهرداری گنبد کاووس توانست در بازی قبل خود گیتی‌پسند اصفهان را شکست دهد اما پیروزی برای تیم قهرمان در نیم فصل کار ساده‌ای نیست.

در این هفته همچنین تیم مس مقابل ایفاسرام اردکان صف‌آرایی می‌کند. ایفاسرام هم اکنون با هشت برد و ۲۳ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار دارد و در صورت پیروزی در این مسابقه جایگاه دومی خود را قطعی خواهد کرد. مس نیز در حال حاضر با چهار برد و ۱۴ امتیاز در رتبه دوازدهم جدول قرار دارد.

چهار تیم هورسان رامسر، شهداب یزد، طبیعت و گیتی‌پسند اصفهان نیز امکان کسب سکوی دوم جدول را در پایان دور رفت لیگ برتر مردان دارند به شرطی که ایفاسرام همانند هفته گذشته مقابل حریف خود ناکام شود.

تیم‌های هورسان رامسر و گیتی‌پسند اصفهان که از مدعیان کسب سکوی دوم هستند، در دیگر مسابقه این هفته در سالن شهید صدر با یکدیگر روبرو خواهند شد و هورسانی‌ها به دنبال نهمین پیروزی این فصل در بازی خانگی هستند و گیتی‌پسند که از روزهای خوب ابتدای فصل به دور است، برای هشتمین برد تلاش می‌کند.

شاگردان سید سعید عقیلی در چهار هفته اخیر نتیجه را به حریفان واگذار کردند و در صورت پذیرش یک شکست دیگر، ریکاوری روحی و روانی بازیکنان این تیم کار آسانی برای دور برگشت نیست، بنابراین تیم این هفته تلاش مضاعف برای شکست این طلسم خواهد داشت.

در این هفته تیم سایپا تهران میزبان نیان الکترونیک خراسان در تهران است. سایپا به‌رغم تغییرات در کادر فنی هنوز به شرایط نرمال نرسیده است و در آخرین هفته دور رفت به دنبال دومین برد خود در این رقابت‌ها است، اما نیان الکترونیک با پنج برد و ۱۸ امتیاز در رتبه نهم جدول است و برای جایگاه بهتر تلاش می‌کند.

تیم طبیعت این هفته در سالن امام خمینی (ره) شهر گرگان به مصاف پاس می‌رود. پاسی‌ها در این مسابقه با امتیاز میزبانی برای هشتمین برد خود به میدان می‌روند. پاس نسبت به حریف استراحت بیشتری داشته است زیرا بازی هفته دوازدهم خود را روز دوشنبه ۲۷ آذر برگزار کرد و طبیعت که ۲۹ آذر در اسلامشهر مقابل سایپا به پیروزی رسید، راهی گرگان شده است.

تیم چادرملو اردکان که با ۶ برد و ۱۸ امتیاز در رتبه هشتم قرار دارد، در این هفته میزبان شهداب یزد مدافع عنوان قهرمانی است. شهدابی‌ها در هفته قبل مغلوب شهرداری ارومیه شدند و این نتیجه به دور از انتظار برای علاقمندان والیبال بود.

شهداب در حال حاضر با هفت برد و ۲۲ امتیاز در رتبه چهارم جدول قرار دارد و یکی از تیم‌هایی است که در صورت پیروزی در این هفته و شکست ایفاسرام مقابل مس، می‌تواند رتبه دوم جدول را در پایان دور رفت به خود اختصاص دهد.

پیکان تهران در آخرین مسابقه دور رفت میزبان شهرداری ارومیه است. رقابت‌های دو تیم باسابقه لیگ برتر همیشه برای طرفداران والیبال جذاب بوده است و این مسابقه نیز در پایان دور رفت جذابیت آن را دو چندان خواهد کرد.

پیکان با پنج برد و ۱۷ امتیاز در رتبه دهم است و شهرداری ارومیه با پنج برد و ۱۲ امتیاز در رتبه یازدهم قرار دارد، بنابراین اگر ارومیه موفق به شکست پیکان در تهران شود، حتماً رتبه بهتر جدول را به خود اختصاص خواهد داد.

برنامه هفته پایانی مسابقات لیگ به شرح زیر است:

سایپا تهران – نیان الکترونیک خراسان، سالن فدراسیون والیبال، ساعت ۱۵

فولاد سیرجان ایرانیان – شهرداری گنبد کاووس، سالن شهید گهر روش، ساعت ۱۵:۳۰

مس رفسنجان – ایفاسرام اردکان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

پاس گرگان – طبیعت، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

هورسان رامسر – گیتی‌پسند اصفهان، سالن شهید صدر، ساعت ۱۶

چادرملو اردکان – شهداب یزد، سالن آیت‌اله خاتمی، ساعت ۱۶

پیکان تهران – شهرداری ارومیه، سالن فدراسیون والیبال، ساعت ۱۸

جدول لیگ برتر مردان در پایان هفته دوازدهم بدین شکل است:

۱- فولاد سیرجان ایرانیان ۱۱ برد و ۳۲ امتیاز

۲- ایفاسرام اردکان ۸ برد و ۲۳ امتیاز

۳- هورسان رامسر ۸ برد و ۲۰ امتیاز

۴- شهداب یزد ۷ برد و ۲۲ امتیاز

۵- طبیعت ۷ برد و ۲۱ امتیاز

۶- گیتی‌پسند اصفهان ۷ برد و ۲۱ امتیاز

۷- پاس گرگان ۷ برد و ۱۸ امتیاز

۸- چادرملو اردکان ۶ برد و ۱۸ امتیاز

۹- نیان الکترونیک خراسان ۵ برد و ۱۸ امتیاز

۱۰- پیکان تهران ۵ برد و ۱۷ امتیاز

۱۱- شهرداری ارومیه ۵ برد و ۱۲ امتیاز

۱۲- مس رفسنجان ۴ برد و ۱۴ امتیاز

۱۳- شهرداری گنبد ۳ برد و ۱۰ امتیاز

۱۴- سایپا تهران یک برد و ۶ امتیاز