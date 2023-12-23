به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) تورنمنت لیگ ملت‌های ۲۰۲۳ را به عنوان برترین مسابقه سالانه این رشته ورزشی معرفی کرد که بیشترین طرفداران را در جهان جذب کرده است.

سایت فدراسیون جهانی در گزارشی درباره این مسابقات، نوشت: در نیمه اول فصل تابستان ۲۰۲۳، تیم‌های ملی زنان و مردان در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال (Volleyball Nations League – VNL) و چلنجر کاپ (Volleyball Challenger Cup – VCC) شرکت کردند.

تیم ملی والیبال زنان ترکیه و تیم ملی مردان لهستان عنوان قهرمانی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۳ را کسب کردند، در حالی که تیم ملی زنان فرانسه و تیم ملی مردان ترکیه نیز در چلنجر کاپ قهرمان شدند و برای لیگ ملت‌های والیبال سال ۲۰۲۴ صلاحیت لازم را کسب کردند.

نسخه ۲۰۲۳ لیگ ملت‌های والیبال رشد بسیار قابل توجهی را نشان داد. به ویژه تعداد مشترکان OTT (تلویزیون کابلی) با یک درصد رشد به ۴۳ درصد افزایش یافت. حضور مخاطبان نیز با یک درصد رشد به ۱۸ درصد افزایش یافت که نسبت به سال ۲۰۲۲ روند صعودی داشت. ارزش حامیان مالی لیگ ملت‌های والیبال نیز تا ۲۷ درصد افزایش یافت و تعداد بینندگان تلویزیونی یک درصد رشد کرد و به ۱۳ درصد رسید و رکورد ۶۳۰ میلیون نفر را ثبت کرد. همچنین این رقابت‌ها با دسترسی ۲۱۴ میلیون نفر در رسانه‌های اجتماعی نیز همراه بود.

در لیگ ملت‌های والیبال زنان، ۱۶ تیم ملی در سه هفته بین ۳۰ مه و ۲ ژوئیه به رقابت پرداختند. مسابقات در آنتالیا (ترکیه)، ناگویا (ژاپن)، هانگ کنگ (چین)، برازیلیا (برزیل)، سوون (کره‌جنوبی) و بانکوک در تایلند برگزار شد. هشت تیم برتر در جدول نهایی مرحله اول مسابقات شامل لهستان، آمریکا، ترکیه، برزیل، چین، ایتالیا، ژاپن و آلمان به ترتیب به مرحله نهایی صعود کردند که در آرلینگتون (آمریکا) به صورت حذفی از ۱۲ تا ۱۶ ژوئیه به رقابت پرداختند.

در یک چهارم مسابقات، سه بازی به ست چهارم کشیده شد. لهستان آلمان را شکست داد، ایالات متحده ژاپن را از پیش روی برداشت، چین برزیل را حذف کرد و ترکیه مدافع عنوان قهرمانی (ایتالیا) را شکست داد. در نیمه‌نهایی نیز چین مقابل لهستان سه بر صفر پیروز شد، در حالی که تیم ترکیه با نتیجه سه بر یک آمریکا قهرمان سه دوره این مسابقات را از رقابت‌ها شکست داد.

لهستان در دیدار رده‌بندی سه بر دو آمریکا را شکست داد و نخستین بار در تاریخ مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کرد. ترکیه نیز در مسابقه فینال با نتیجه سه بر یک برابر چین پیروز شد و برای نخستین بار مدال طلا به دست آورد. ترکیه در سال ۲۰۱۸ مدال نقره و در سال ۲۰۲۱ مدال برنز کسب کرده بود. چین نیز برای اولین بار مدال نقره کسب کرد که پس از مدال‌های برنز در دو سال اول این رقابت‌ها به این موفقیت دست یافت.

«ملیسا وارگاس» بازیکن ترکیه‌ای با ریشه کوبایی در پست قطر پاسور به عنوان ارزشمندترین بازیکن (MVP) انتخاب شد و در تیم رویایی به‌عنوان بازیکنان برتر جای گرفت، جایی که دیاو لینیو (چین) به عنوان بهترین پاسور، «لی یینگینگ» (چین) و «مارتینا لوکاسیک» (لهستان) به عنوان بهترین دریافت کننده قدرتی، زهرا گونش (ترکیه) و یوان شینیو (چین) به عنوان بهترین مدافع میانی و گیزم اورجه (ترکیه) به عنوان بهترین لیبرو حضور داشتند.

مسابقات لیگ ملت‌های والیبال مردان نیز به همان فرمت مسابقات زنان برگزار شد. در مرحله مقدماتی، شش گروه در شهرهای اتاوا (کانادا)، ناگویا (ژاپن)، روتردام (هلند)، اورلئان (فرانسه)، آناهایم (آمریکا) و شهر پاسای فیلیپین از ۶ ژوئن تا ۹ ژوئیه برگزار شد.

لهستان میزبان مرحله نهایی در مرحله مقدماتی رتبه سوم را کسب کرد. هفت تیم دیگری که در جایگاه‌های اول تا هشتم قرار گرفتند شامل آمریکا، ژاپن، ایتالیا، آرژانتین، برزیل، اسلوونی و فرانسه مدافع عنوان قهرمانی در مرحله نهایی به مصاف یکدیگر رفتند.

در مرحله یک چهارم نهایی که در گدانسک برگزار شد، فرانسه در یک مبارزه پنج سته مغلوب آمریکا شد، ایتالیا، ژاپن و لهستان نیز پس از برتری مقابل آرژانتین، اسلوونی و برزیل به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

در نیمه‌نهایی تیم میزبان (لهستان) با برد چهار سته مقابل ژاپن جشن پیروزی گرفت. ایالات متحده نیز با برتری مقابل ایتالیا به مرحله نهایی صعود کرد. ژاپن پس از برد ۳-۲ مقابل ایتالیا در مسابقه رده‌بندی به مقام سوم رسید تا برای اولین بار در تاریخ لیگ ملت‌های والیبال مدال برنز به دست آورد. لهستان نیز با پیروزی سه بر یک برابر آمریکا در دیدار نهایی به عنوان قهرمانی دست یافت و طرفداران خود را خوشحال کرد.

در لیگ ملت‌های والیبال مردان، جایزه ارزشمندترین بازیکن به پاول زاتورسکی لیبرو لهستان اهدا شد. او همچنین در تیم رویایی به همراه میکا کریستینسون از آمریکا به عنوان بهترین پاسور، بهترین قطر پاسور «لوکاش کاچمارک» (لهستان)، دریافت کننده قدرتی الکساندر سلیوکا (لهستان) و یوکی ایشیکاوا (ژاپن) و مدافعان میانی دیوید اسمیت (ایالات متحده) و یاکوب کوچانوفسکی (لهستان) قرار گرفت.

تیم ملی والیبال ایران لیگ ملت‌های ۲۰۲۳ را با دو پیروزی شامل برد برابر چین در هفته نخست و آلمان در هفته دوم و در مجموع کسب ۱۱ امتیاز به پایان رساند. ملی‌پوشان کشورمان در دیدار با تیم‌های لهستان، هلند، بلغارستان، آرژانتین و کوبا سه بر دو مغلوب شدند تا از این مسابقه‌ها پنج امتیاز کسب کنند.

حضور تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم لیگ ملت‌ها و صادر نشدن ویزای آمریکا برای بازیکنان اصلی، سرمربی و دو نفر از کادر فنی، شرایط بسیار سختی برای مردان والیبال ایران فراهم کرد.

رئیس فدراسیون والیبال ایران و عضو هیأت رئیسه فدراسیون جهانی در نشست هیأت رئیسه فدراسیون جهانی به کارشکنی آمریکا و مشکل صدور ویزای این کشور برای تمامی بازیکنان و نفرات اصلی تیم در هفته سوم لیگ ملت‌ها در آناهایم آمریکا اعتراض کرد.

پس از پیگیری و مذاکرات معتدد، هیأت رئیسه فدراسیون جهانی والیبال موضوع ویزای تیم ایران را به صورت خاص بررسی و در یک تصمیم بی‌سابقه مصوب کرد در صورتی که آمریکا به نفرات اصلی تیم ایران ویزا ندهد، امتیازات ایران و حریفانش در هفته سوم این رقابت‌ها در رده بندی جهانی تأثیری نخواهد داشت.

بر این اساس فدراسیون والیبال ایران با هماهنگی سرمربی تیم ملی، این امتیاز فدراسیون جهانی را پذیرفت و نتایج چهار مسابقه ایران با فرانسه، بلغارستان، آرژانتین و کوبا در رده‌بندی فدراسیون جهانی تأثیری نداشت.

*محمد علی بیگی