به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته پژوهش، آئین رونمایی از تازه‌های نشر مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در سالن جلسات اهل بیت (ع) مجمع قم برگزار شد.

در این آیین حجت الاسلام و المسلمین رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) ضمن تشکر از تلاش‌های معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی، اظهار داشت: پژوهش‌ها باید به نیازهای واقعی دنیوی و اخروی متمرکز شوند و تولید علم مبتنی بر ارزش‌ها باشد. برای به ثمر رسیدن هر تحقیقی باید صبوری کرد و این طور نیست که زودبازده باشد، بلکه تحقیقات دیر بازده است. باید میان مراکز پژوهشی هم‌افزایی صورت گیرد و هم‌افزایی بعد از شناخت و تفاهم و تعامل به دست می‌آید.

وی با اشاره به آرمان مجمع جهانی اهل بیت (ع) اظهار کرد: این مجمع باید بتواند به یک مرجعیت دست یابد. کشورهای مسلمان، زمانی مرکز ثقل علوم؛ حتی علوم تجربی بودند، اما بعدها دیگران این علوم را به سرقت بردند و به نام خودشان تمام کردند. برای نمونه امروزه در آلمان شاهد کلینیک‌هایی به نام ابن‌سینا هستیم!

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) افزود: ما باید مبانی اهل‌بیت (ع) را علاوه بر آحاد مردم، به نخبگان جهان نیز معرفی کنیم، اگر ما اهل‌بیت (ع) را به درستی معرفی کنیم، بدون شک مردم زمانه ما، پیرو این اندیشه‌ها خواهند شد. ما امروزه با اندیشه‌های متعارضی مواجه هستیم و اندیشه‌ای که به خواسته‌ها و گرایش‌های واقعی توجه داشته باشد، راهگشای مسائل بشری خواهد بود.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی نایب رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) نیز که میهمان این مراسم بود در سخنانی با اشاره به تأسیس دو نهاد مجمع جهانی اهل بیت (ع) و مجمع تقریب مذاهب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب پس از آغاز دوره رهبری این اقدام را نمونه فرصت‌شناسی دانست و اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران، انقلاب فرصت‌ها بود؛ همچنانکه امروز عملیات گروه‌های مقاومت فلسطین جزو فرصت‌ها است و این فرصت‌ها با انقلاب اسلامی ایران به وجود آمد.

نایب رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) افزود: ما وظیفه داریم تا در دفاع از مکتب اهل بیت (ع) که مکتب انسانیت است، همه جانبه ادای وظیفه کنیم و کسانی که در مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) هستند و در سراسر دنیا با این مجمع همکاری می‌کنند، کار بزرگی انجام می‌دهند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی، شرط موفقیت را اخلاص دانست و تصریح کرد: امام خمینی (ره)، سپاهی نداشت، اما توانست نهضت انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند. سپاه ما خدا و ایمان و اخلاص است و در این راستا خداوند نیز کمک می‌کند.

در ابتدای این مراسم، معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در گزارشی با اشاره به تنوع منشورات و کتاب‌های تألیف شده و ترجمه شده به زبان‌های مختلف بیان داشت: از فعالیت‌های این معاونت در سال ۱۴۰۲ در زمینه آثار همایش بین‌المللی حضرت ابوطالب (ع) بود که مجموعه آثار این همایش در ۳۳ جلد تدوین شده و در دیماه سال جاری رونمایی خواهد شد.

حجت‌الاسلام مهدی فرمانیان با اشاره به اقدامات مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در عرصه ترجمه کتاب اظهار کرد: ترجمه ۱۱۰ عنوان کتاب به ۲۰ زبان از جمله این اقدامات است که امروز از این آثار رونمایی می‌شود و فایل این آثار به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.