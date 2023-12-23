تراکنش بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد ریالی از یک صندوق قرض الحسنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، کامران منصور، مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه شهر و استان تهران با ارائه اطلاعاتی در خصوص تعداد اشخاص حقیقی دارای تراکنش در صندوق مذکور به تفکیک دارای پرونده و فاقد پرونده مالیاتی مربوط به عملکردهای سنوات ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ اظهار داشت: در این راستا بیش از ۱۹ هزار نفر مؤدی جدید و فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شدند.
وی با اشاره به بررسیهای اولیه و جمعبندی اطلاعات بهدستآمده ناشی از تقاطع گیریهای فنی و استخراجی به دست آمده از سرورهای این صندوق قرضالحسنه، از الصاق برخی تراکنشهای این صندوق به ۱۵۸ هزار مؤدی دارای پرونده مالیاتی خبر داد و تصریح کرد: در باب رسیدگیهای مالیاتی، تراکنشی به مبلغ بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد ریال شناسایی شده است.
منصور با بیان اینکه برخی صندوقهای قرضالحسنه به دلیل عدم اتصال به بانک مرکزی به محملی برای اختفای فعالیتهای اقتصادی فراریان مالیاتی تبدیل شدهاند، هدف از مقابله با فرار مالیاتی را بالا بردن هزینه اقتصاد غیرشفاف عنوان و خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف خط قرمزی نمیشناسیم و با قاطعیت مسیر مطالبه حقوق حقه ملت و توسعه بیش از پیش عدالت مالیاتی در جامعه را دنبال میکنیم.
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