نیروی پدافند هوایی، پای کار اقتدار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر «علیرضا صباحی‌فرد» فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز (شنبه) در جشنواره دانش و پژوهش امام علی (ع) نیروی پدافند هوایی ارتش، گفت: هنوز مدت زیادی از آن دوران نمی‌گذرد که تجهیزات پدافند هوایی ما تجهیزاتی اندک و غیر بومی بودند.

وی افزود: ما با تجهیزاتی که داشتیم توانستیم با خلاقیت و ابتکار، هشت سال دفاع مقدس را پشت سر بگذاریم اما دفاع مقدس این نکته را به ما آموخت که باید تجهیزات پدافند هوایی ما توسعه یابد و همه آن‌ها بومی باشند.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه فرمانده معظم کل قوا فرمودند که باید قوی باشیم گفت: در سال‌های اخیر تحولات بسیار زیادی در موضوع تجهیزات، در نیروی پدافند هوایی ارتش صورت گرفته است چراکه ما با تجهیزات اندک و وابسته نمی‌توانستیم بگوییم که ما قدرت پدافند هوایی منطقه هستیم و در دنیا، حرف برای گفتن داریم؛ در حالی که امروز این حرف را می‌زنیم.

امیر صباحی‌فرد در ادامه درباره نسل‌کشی و کودک‌کشی آمریکا و استکبار جهانی به ویژه رژیم صهیونیستی در نوار غزه، گفت: اگر تجهیزات بومی حماس نبود، وضعیت در غزه به مراتب بدتر می‌شد؛ بنابراین باید قوی باشیم تا بتوانیم همچنان‌که در برابر استکبار جهانی ایستادگی کردیم، باز هم بتوانیم مقابل آن‌ها ایستادگی کنیم.

وی گفت: امروز علم، دانش و فناوری با سرعت زیادی در حال توسعه است و هر روز شاهد ظهور فناوری‌های بدیع و نوظهور هستیم که به نوعی زندگی بشر را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه تولد فناوری‌های پیشرفته ماحصل توجه و اهمیت دادن به مقوله دانش و پژوهش هدف‌مند و کاربردی است، گفت: کشورهای صاحب قدرت دنیا تلاش می‌کنند که انحصار خاصی برای دستیابی به فناوری‌های جدید در دنیا ایجاد کنند تا بتوانند کشورهای دیگر را به‌عنوان مصرف‌کننده این فناوری‌ها تحت سلطه خود دربیاورند.

سرتیپ صباحی‌فرد گفت: برای شکست سلطه ابرقدرت‌ها راهی جز تقویت بنیان‌های فکری، تحقیقاتی و پژوهشی نداریم و بی‌توجهی به این عرصه‌ها، موجب عقب‌افتادگی می‌شود.

وی با بیان اینکه نیروی پدافند هوایی به پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای دست یافته است، گفت: نمونه بارز آن را در سامانه «باور ۳۷۳» شاهد هستیم و اخیراً نیز پروژه پهپادی «رسول»، بازتاب جهانی بسیار زیادی به همراه داشته است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه راه برای رسیدن به قله‌های متعالی بسیار زیاد است و بایستی با همت عالی این مسیر ارزشمند را طی کرده و خسته نشویم، تأکید کرد: نیروی پدافند هوایی به همت جوانان دانشمند خود، با ورود به حوزه فناوری‌های نوظهور و شالوده‌شکن، پای کار اقتدار ملی و نظام اسلامی است و تلاش می‌کنیم که با دانش‌افزایی، هر روز بر اقتدار پدافند هوایی بیافزاییم.