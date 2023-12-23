به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، لوری لانِمتس، وزیر کشور استونی با اشاره به قانون بسیج عمومی در اوکراین، گفت که استونی آماده است تا شهروندان اوکراینی ساکن تالین که از لحاظ سنی واجد شرایط خدمت در ارتش هستند را به کی‌یف مسترد کند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین همزمان با آغاز عملیات نظامی روسیه در این کشور در فوریه ۲۰۲۲، قانون بسیج عمومی اوکراین را امضا کرد که براساس آن مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله اجازه ترک کشور را ندارند.

لانمتس همزمان با تداوم جنگ در اوکراین، گفت: اگر اوکراین به دولت استونی اعلام کند که قصد بسیج این افراد را دارد و خواستار بازگرداندن آنها به کشورشان شود، استونی قطعاً به اوکراین کمک خواهد کرد.

به گفته وی، مقامات استونی از محل سکونت و همچنین فعالیت‌های پناهندگان اوکراینی در تالین مطلع هستند. هرچند لانتمس می‌گوید که تاکنون هیچ درخواست رسمی برای استرداد اوکراینی‌های واجد شرایط پیوستن به ارتش این کشور مطرح نشده است. وی همچنین گفت که طی روزهای آتی، پیشنهاد کتبی خود برای توافقی متقابل بین دو کشور را تسلیم سفارت اوکراین خواهد کرد.

براساس آمار، بیش از ۷ هزار پناهنده اوکراینی واجد شرایط خدمت در ارتش این کشور، برای دریافت مصونیت موقت در استونی درخواست داده‌اند.

پیش از این، آلمان از استرداد اوکراینی‌هایی که این کشور را ترک کرده‌اند، خودداری کرده بود. به گفته مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان، برلین در وهله اول اقدام به استخدام پناهندگان اوکراینی می‌کند.

وزارت دفاع روسیه اوایل هفته گذشته اعلام کرد که براساس برآوردها، اوکراین از ابتدای عملیات نظامی مسکو در کی‌یف در فوریه ۲۰۲۲، حدود ۴۰۰ هزار نیروی خود را از دست داده است. به گفته یکی از تحلیلگران مطرح آلمان، کی‌یف روزانه ۸۰۰ تن از نیروهای خود را از دست می‌دهد.