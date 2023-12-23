به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم رییس کمیته امداد، هادی طاهری جبلی به عنوان دستیار قائم مقام کمیته امداد منصوب شد.

متن حکم سیدمرتضی بختیاری، رییس کمیته امداد برای انتصاب دستیار قائم مقام کمیته امداد به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای هادی طاهری جبلی

با استناد به بند (۶) ماده (۱۴) اساسنامه و نظر به تدین، تخصص و تجربیات ارزنده و بنا به پیشنهاد قائم مقام محترم امداد امام (ره) به موجب این ابلاغ، جنابعالی را به مدت دو سال به عنوان دستیار قائم مقام در نهاد انقلابی کمیته امداد امام خمینی (ره) منصوب می‌کند.

نهادی که بر اساس اندیشه و تفکر دینی و فقهی حضرت امام راحل (ره) بایستی پیام‌آور فرهنگ احسان، ایثار، انفاق و نیکوکاری در جامعه اسلامی باشد و غیرت و کرامت انسانی را در حمایت از محرومان حفظ کند و مأموریت اصلی آن در شرایط کنونی، توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای خانواده‌های تهیدست و همچنین رعایت کرامت و حرمت کمک‌شوندگان است.

امید است تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و با بهره‌گیری از تجارب و تشریک مساعی همکاران، توفیق خدمت‌گزاری بیشتر حاصل و موجبات قرب الهی و رضایت‌مندی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) فراهم شود.