تخصیص بودجه های عمرانی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام

گزارش خبرنگار مهر جواد قناعت عصر شنبه در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با هشت دستور کار، گفت: با توجه به موافقت مقام معظم رهبری با برداشت از صندوق توسعه ملی و اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان، به زودی شاهد تخصیص بودجه های عمرانی خوبی در این خصوص خواهیم بود.

وی با بیان اینکه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم در دو هفته آینده به خراسان جنوبی سفر خواهد کرد، افزود: وی قول های در خصوص تزریق اعتبارات برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استان را داده است.

به گفته وی با توجه به اهمیت صندوق توسعه بخش کشاوری، اختصاص ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استان برای تقویت منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مصوب شد.

وی با ذکر این نکته که عرضه زعفران در فصل برداشت آن در بورس، سبب ضرر زعفرانکاران می‌شود، تصریح کرد: با پیگیری بخش دولتی و نمایندگان استان، با هدف کمک به زعفران‌کاران، از عرضه عمده زعفران در بورس کالا در زمان برداشت زعفران جلوگیری شده است.

استاندار خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: باید توزیع اعتبارات بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هدفمند هزینه شود و شهرداری‌های استان هم مکلفند این اعتبارات را در پروژه‌های ابلاغی و عمرانی هزینه کنند.

قناعت گفت: دهه فجر امسال کلنگ‌زنی دو تقاطع غیرهمسطح در بیرجند از محل اعتبارات بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه انجام می شود.

وی افزود: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به معاونت عمرانی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی برای تعریف و تصویب پروژه‌ها مورد نظر تفویض اختیار می‌کند.

وی تاکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید پی گیری لازم را برای جذب اعتبارات ملی محرومیت‌زدایی را با جدیت انجام دهند تا سهم استان از اعتبارات ملی افزایش یابد.

استاندار خراسان جنوبی با تسلیت شهادت ۱۱ شهید فراجا در سیستان و بلوچستان و سه شهید ارتش در استان گفت: فراجا همواره در خط مقدم کمک برای ایجاد امنیت در نقاط مختلف کشور بوده است و گروهکی که این جنایت را در راسک انجام داده است، به زودی تقاص آن را پس خواهد داد.