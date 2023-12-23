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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۰۰

کارشناس هواشناسی قزوین:

قزوینی ها منتظر بارش باران و برف باشند

قزوینی ها منتظر بارش باران و برف باشند

قزوین- کارشناس هواشناسی قزوین گفت: با گذر امواج متناوب از سطح منطقه در روزهای آینده شاهد بارش باران و برف در استان قزوین خواهیم بود.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان قزوین در روزهای پیش رو اظهار کرد: خروجی مدل‌ها نشان می‌دهد تا روز دوشنبه گذر متناوب امواج از سطح منطقه اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: این گذر سبب افزایش ابر، گاهی وزش باد و در ساعات بعد از ظهر در پاره‌ای از مناطق بارش باران و در ارتفاعات برف خواهد شد.

کارشناس هواشناسی قزوین تاکید کرد: پدیده غالب در این مدت در استان قزوین وزش بادهای نسبتاً شدید غربی است که در غرب استان شدت بیشتری خواهد داشت.

وی تصریح کرد: به دلیل وزش بادها در برخی مناطق گرد و خاک محلی خواهیم داشت.

بهروزی تاکید کرد: روزهای سه شنبه و چهارشنبه جوی نسبتاً پایدار در سطح منطقه خواهیم داشت و به لحاظ دمایی در روزهای پیش رو تغییر ملموسی نداریم.

کد مطلب 5974374

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    نظرات

    • IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      7 1
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      بازهم دروغ
    • سورج IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      5 1
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      معلوم نیست خودش هم چی گفت . باد ، گرد وخاک ، برف ، باران ، کی ؟؟؟ امسال فعلا سال نابودی کشاورزی است ، مگر خود خداوند ، معجزه ای نشان دهد
    • عع IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      1 0
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      امروز باران امد
    • آناهیتا IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      1 0
      پاسخ
      بلخره گرد وخاکه یا باران وابر
    • مصی IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      0 0
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      الان برف کدوم هسمتش بود که گفتید قزوینی ها منتظر برف باشند این همه چیزو گفت الا برررررف

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