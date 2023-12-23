قزوینی ها منتظر بارش باران و برف باشند

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان قزوین در روزهای پیش رو اظهار کرد: خروجی مدل‌ها نشان می‌دهد تا روز دوشنبه گذر متناوب امواج از سطح منطقه اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: این گذر سبب افزایش ابر، گاهی وزش باد و در ساعات بعد از ظهر در پاره‌ای از مناطق بارش باران و در ارتفاعات برف خواهد شد.

کارشناس هواشناسی قزوین تاکید کرد: پدیده غالب در این مدت در استان قزوین وزش بادهای نسبتاً شدید غربی است که در غرب استان شدت بیشتری خواهد داشت.

وی تصریح کرد: به دلیل وزش بادها در برخی مناطق گرد و خاک محلی خواهیم داشت.

بهروزی تاکید کرد: روزهای سه شنبه و چهارشنبه جوی نسبتاً پایدار در سطح منطقه خواهیم داشت و به لحاظ دمایی در روزهای پیش رو تغییر ملموسی نداریم.