قطع همکاری پرسپولیس با سه بازیکن/ زمستان سرد در انتظار چند سرخپوش

به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌های پایانی دور رفت رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر باعث شروع گمانه زنی‌ها در خصوص نقل و انتقالات زمستانی این دوره از مسابقات شده است. کادر فنی سرخپوشان پایتخت در حالی تصمیم به تقویت لیست بازیکنان خود دارد که طبق قوانین جدید نقل و انتقالاتی در تمام رده‌ها تکمیل ظرفیت هستند.

از این رو سرخ‌ها برای ورود هر نفر به لیست این تیم باید یک نفر را خارج کنند که کار سختی برای یحیی گل محمدی با لیستی بلندبالا از مصدومان و بازیکنان سرباز محسوب نمی‌شود.

ورود با خروج مساوی است

طبق قانون ابتدای فصل بیست و سوم تعداد بازیکنان حاضر در لیست هر باشگاه لیگ بر تری به شرح زیر است:

تعداد بازیکنان لیگ برتر فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱

* تعداد بازیکنان بزرگسال (سن آزاد): ۱۹ نفر

* تعداد بازیکنان زیر ۲۳ سال ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ به بعد: ۶ نفر

* تعداد بازیکنان زیر ۲۱ سال ۱۳۸۱/۱۱/۱۰ به بعد: ۶ نفر

پرسپولیس در ابتدای فصل تمام سهمیه‌های بزرگسال و حتی زیر ۲۳ سال خود را تمام و کمال انتخاب کرد تا تنها برای استفاده از بازیکن زیر ۲۱ سال فرصت انتخاب داشته باشد. به عبارتی دیگر این باشگاه در ازای جذب هر نفر در نقل و انتقالات زمستانی چاره‌ای جز کنار گذاشتن یک بازیکن ندارد.

مرخصی اجباری مصدومان

آمار بازیکنان آسیب دیده پرسپولیس در نیم فصل اول لیگ بیست و سوم به قدری زیاد است که یحیی گل محمدی بارها ترکیب خود را تغییر داد. علیرضا خدادادی و علیرضا عنایت زاده در ابتدای فصل مصدوم شدند تا جراحی از ناحیه رباط صلیبی باعث خانه نشینی آنها شود. خدادادی به احتمال فراوان از ابتدای اسفندماه می‌تواند در تمرینات گروهی شرکت کند. همچنین علیرضا عنایت زاده هم اواخر سال توان حضور در تمرینات گروهی را خواهد داشت.

وضعیتی متفاوت با دو بازیکن اصلی پرسپولیس که چاره‌ای جز ادامه مرخصی اجباری خود ندارند. یاسین سلمانی و مرتضی پورعلی گنجی به دلیل مصدومیت همچنان توان حضور در تمرینات گروهی را ندارند تا دور برگشت این رقابت‌ها را از دست بدهند. گل محمدی نیز چاره‌ای جز کنار گذاشتن قطعی پورعلی گنجی و احتمال جدایی سلمانی نخواهد داشت.

سلام نظامی برای خداحافظی زمستانی

میلاد سرلک و محمد عمری با توجه به قانون نظام وظیفه عمومی باید اول اسفندماه خود را به عنوان سرباز معرفی کنند. گل محمدی چاره‌ای جز کنار گذاشتن اسم دو بازیکن سرباز خود از لیست نیم فصل دوم ندارد. عمری در تلاش است تا مجوز لازم را دریافت کند اما این موضوع فعلاً تحقق پیدا نکرده است. تکلیف سرلک نیز مشخص است و او به هیچ وجه نمی‌تواند پرسپولیس را از ابتدای اسفند همراهی کند تا احتمالاً برای گذراندن دوران سربازی‌اش راهی ملوان بندر انزلی شود. در صورت جدایی سرلک و کنار گذاشتن پورعلی گنجی به دلیل مصدومیت دو سهمیه بزرگسال پرسپولیس خالی می‌شود. همچنین رفتن عمری باعث باز شدن لیست زیر ۲۳ سال این تیم خواهد شد.

ورودی‌های مهم

ضعف گلزنی در پرسپولیس کاملاً مشهود شده تا یحیی نیز اعتقاد به جذب دو بازیکن برای خط حمله داشته باشد. او همچنین با توجه به مصدومان و سربازانی که زمستان سردی را با خداحافظی از جمع سرخپوشان طی خواهند کرد باید جای خالی آنها را پر کند که کار سختی برای سرخپوشان خواهد بود. باید دید نقل و انتقالات نیم فصل این تیم چه نتیجه‌ای را به همراه خواهد داشت.

گل محمدی برای حفظ تمرکز بازیکنانش در دو دیدار آینده مقابل نساجی مازندران و مس رفسنجان تصمیم دارد لیست ورود و خروج زمستانی خود را پس از پایان نیم فصل به باشگاه بدهد تا نسبت به اجرای آن اقدام شود.