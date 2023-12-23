به گزارش خبرنگار مهر، منصور شوقانی غروب شنبه در دهمین جلسه بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام استانداری سمنان ضمن بیان اینکه امروز بهترین الگو برای جوانان این مرز و بوم جوانان محسوب می‌شوند، ابراز داشت: می‌بایست اقدامات شهدا برای نسل جدید بیان و جوانان با شهدا بیشتر آشنا شوند.

وی ضمن بیان اینکه می‌بایست رؤسای دستگاه‌های مربوط اقدامات فرهنگی خود را در راستای شناخت هر چه بیشتر شهدا برای جوانان تقویت کنند، افزود: از مسئولان و مدیران کل نیز انتظار می‌رود برنامه‌های خود را در رابطه با اقدامات فرهنگی به دبیر خانه انعکاس دهند.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (ع) استان سمنان ضمن بیان اینکه مجموعه این همکاری‌ها به اجرای هر چه بهتر این کنگره شتاب می‌بخشد، ابراز داشت: یکی از نیازهای اصلی و مهم در این کنگره بهره‌گیری از حوزه نرم افزاری برای تبلیغات برگزاری این کنگره است که می‌بایست پیگیری شود.

شوقانی در ادامه تصریح کرد: باید برنامه‌ها به نحوی باشد تا در مراحل مختلف اجرای این کنگره از ظرفیت جوانان و فکر و اندیشه آنها بیشتر بهره گرفته شود چرا که این مهم باعث خواهد شد تا در روال اجرای کار جوانان بیشتر به سمت و سیاق شهدا نزدیک شده و از آنها الگو برداری کنند.

وی ضمن بیان اینکه برای اجرای بهتر نیاز است که جلسات ستاد، دو هفته یک بار برای برخی کمیته‌ها و ماهیانه برای گزارش همه کمیته‌ها برگزار شود، افزود: در نهایت امیدواریم با اقدامات مؤثر در حوزه ایثار و شهادت همه ما ادامه دهنده راه شهدا باشیم.