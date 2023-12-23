اعتبارات ابلاغی وزارت نفت برای آذربایجان شرقی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی روز شنبه در این جلسه گفت: تفاهم نامه‌ای بین سازمان‌های تابع وزارت نیرو، اداره کل صمت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در قالب توافق سه جانبه استانی امضا شده است که بر اساس آن وزارت نفت در قالب مسوولیت‌های اجتماعی در آذربایجان شرقی تأمین اعتبار برای نوسازی مدارس سه هزار میلیارد ریال، توسعه و تجهیز کتابخانه ها و ایجاد مجتمع فرهنگی هنری در شهرستان‌ها ۵۰۰ میلیارد ریال، محرومیت زدایی از شهرستان چاراویماق ۷۰۰ میلیارد ریال و توسعه و تجهیز بخش شبکه بهداشت و درمان استان ۲۲۵ میلیارد ریال را برعهده گرفت.

ذاکری همچنین اعلام کرد: به رغم برخی مخالفت‌هایی که برای تولید برق در استان وجود داشت، ۲ وزارتخانه برای ایجاد پست فشار قوی در استان و همچنین احداث سه نیروگاه تفاهم نامه امضا کرده‌اند که عملیات اجرایی آنها به زودی آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت اعمال محدودیت برای راه اندازی صنایع آب بر از جمله صنایع فولادی با توجه به کاهش منابع آبی، اظهار کرد: هم اکنون نیز در ایجاد صنایع فولاد نزدیک حوزه دریاچه ارومیه این محدودیت کاملاً اعمال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه شهرک‌های صنعتی به سمت تخصصی شدن پیش می‌روند، گفت: در اعطای مجوز به شهرک‌های تخصصی و خصوصی و توسعه آنها در استان محدودیتی نداریم و تأمین زیرساخت‌های اساسی آنها نیز تسهیل می‌شود.