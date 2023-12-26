به گزارش خبرگزاری مهر، احسان شریفی پور، با اشاره به شعار پانزدهمین کنگره سکته مغزی که "همه با هم علیه سکته مغزی" نامگذاری شده بود، گفت: متخصصان مغز و اعصاب، پزشکان عمومی، متخصصین طب اورژانس، مردم، چهره‌های هنری و ورزشی، شرکت‌ها و…، باید دست به دست هم دهند تا نسبت به سکته مغزی آگاهی ایجاد شود تا بتوانیم این بیماری را ریشه‌کن نمائیم.

وی با بیان اینکه در صورتی می‌توان سکته مغزی و عوارض ناشی از آن را کنترل کرد که همه در کنار هم قدم بردارند، افزود: درمان‌های امروز همه تکنولوژیک است. دیگر مثل گذشته درمان محدود به دارو نیست. اکنون روش‌های جدید درمانی و بازتوانی، اندوواسکولار اینترونشن و فرآیندهای جدید مولکولی، و آخرین تکنولوژی‌ها و تازه‌ترین دانش‌ها باید به کار گرفته شود تا سکته‌های مغزی ریشه‌کن شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ارتباط با فن‌آوری‌های موجود در کشور برای درمان سکته مغزی اظهار کرد: وضع ما در این زمینه خوب است اما باید خیلی بهتر از این باشیم. تا رسیدن به ایده‌آل خیلی فاصله داریم و نیاز به فرهنگ‌سازی زیادی نیز در همه زمینه‌های مرتبط با درمان و بازتوانی موارد سکته مغزی در میان پزشکان و عموم مردم داریم.

وی افزود: درمان دارویی در کشور خوب است و در زمان طلایی می‌توانیم درمان را انجام دهیم، گرچه معتقدیم که باید بسیار بهتر از این باشیم. اکنون برای گسترش ترومبکتومی نیاز به تجهیزات و سرمایه‌گذاری گسترده داریم تا به این شکل مطمئن شویم همه بیماران در زمان طلایی رسیدگی به سکته مغزی درمان مطلوب را دریافت می‌کنند. یعنی این امکانات در همه شهرها و استان‌ها فراهم باشد.

مجتبی شهیدی متخصص مغز و اعصاب نیز، درباره عوارض پس از سکته مغزی هشدار داد و گفت: پس از بروز سکته مغزی عوارض متعددی وابسته به ناحیه آسیب دیده در فرد رخ می‌دهد که می‌تواند شخص را با اشکال مختلفی همچون ناتوانی در حرکت، ناتوانی‌های حسی و بینایی، اختلال حافظه، اختلال در کنترل ادرار و دیگر موارد درگیر کند

وی به یکی از شایع‌ترین اختلالات بعد از سکته مغزی اشاره کرد و عنوان داشت: نزدیک به ۷۰ درصد از بیماران مبتلا به سکته مغزی، به نوعی دچار اختلالات ادراری می‌شوند.

شهیدی در ادامه گفت: توصیه اکید می‌شود که بازتوانی پس از سکته مغزی در همه مواردی که فرد را درگیر کرده از بازتوانی حرکتی گرفته تا مدیریت بی‌اختیاری ادرار بلافاصله پس از بروز سکته مغزی آغاز شود.

این متخصص مغز و اعصاب تاکید کرد: یکی از معضلات خانواده‌هایی که با بی اختیاری ادرار بیمار مبتلا به سکته مغزی مواجه هستند، حفظ بهداشت فردی بیمار و استفاده از سرویس بهداشتی است.

وی گفت: بیماران در این شرایط یا باید سونداژ شوند که استفاده از سوند در طولانی مدت عفونت زا است و احتمال بستری شدن دوباره بیمار را افزایش می‌دهد.

شهیدی افزود: راه دیگر استفاده از انواع پوشینه بزرگسال است که قطعاً راهکار مناسب و ایمن‌تر برای حفظ بهداشت بیمار است و به این شکل خانواده بیمار نیز می‌تواند وقت بیشتری را صرف سایر موارد درمانی و مراقبتی کند.