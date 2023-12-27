درخواست از ایران برای انتقال فناوری در حوزه سلامت به نیکاراگوئه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، دنیس مونکادا، وزیر امور خارجه نیکاراگوئه، عصر روز یکشنبه، سوم دی ماه با همراهی امیر حسین میرآبادی، رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری از خانه نوآوری و فناوری ایران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران بازدید کرد.

میرآبادی طی این بازدید ضمن اشاره به توانمندی های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، انرژی (نفت ،پتروشیمی و...) ، سلامت، تجهیزات پزشکی، بازی، انیمیشن و.... گفت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برنامه های ویژه‌ای برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار خود دارد که نمونه‌هایی از آن برگزاری رویدادهای بین‌المللی در ایران با حضور فعالان اقتصادی سایر کشورها و حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در رویدادهای معتبر بین‌المللی است.

در ادامه، وزیر امور خارجه نیکاراگوئه با ابراز خرسندی از سطح مناسبات دو کشور، دستاورد های دانش‌بنیان کشور ایران را افتخارآمیز خواند و افزود: کشور ما در حوزه‌های مختلف به ویژه شیلات، کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر، سلامت و... درخواست همکاری و انتقال فناوری از شرکت‌های ایرانی دارد.

رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری در پایان با اشاره به گسترش بیش از پیش روابط دو کشور در خصوص مدل‌های مختلف همکاری در حوزه‌های فناوری با وزیر امور خارجه نیکاراگوئه، گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.