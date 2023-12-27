رژیم غذایی مدیترانه ای در موفقیت روش لقاح آزمایشگاهی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، «راجر هارت»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه استرالیای غربی، می‌گوید: «در مقایسه با رژیم غذایی غربی غنی از چربی و قند، به نظر می‌رسد اتخاذ یک رژیم مدیترانه ای یک رویکرد مؤثر برای افزایش باروری باشد.»

هارت در ادامه توضیح داد: «مکمل های غذایی معمولاً برای زنانی که از IVF استفاده می‌کنند تجویز نمی‌شود. در عوض، زنان معمولاً آنها را خودشان امتحان می‌کنند. بنابراین، چنین زنانی با مکمل‌ها خوددرمانی می‌کنند.»

اما آیا مکمل‌ها می‌توانند به باردار شدن زنان کمک کنند؟

برای یافتن این موضوع، محققان شواهد جمع آوری شده در مورد محصولات زیر را مورد بررسی قرار دادند: دهیدرواپی آندروسترون (DHEA)، ملاتونین، کوآنزیم Q۱۰ (CoQ۱O)، کارنیتین، سلنیوم، ویتامین D، میو اینوزیتول، امگا ۳ و گیاهان چینی.

محققان همچنین داده‌های مربوط به رژیم‌های غذایی مختلف و اینکه آیا این رژیم‌ها ممکن است به زنانی که در IVF باردار می‌شوند، کمک کند را تجزیه و تحلیل کردند.

در مورد مکمل‌ها، شواهد ضعیفی وجود داشت که نشان می‌داد DHEA و COQ۱۰ نسبت به هر دارونما که زنان دریافت کرده بودند، کمی بهتر عمل کردند.

همچنین شواهدی مبنی بر حمایت از ملاتونین وجود داشت، اما مشخص نبود که کدام نوع از زنان ممکن است از آن بهره ببرند یا بهترین دوز ممکن است کدام باشد.

آنتی اکسیدان های مصرف شده به عنوان مکمل تاثیری بر باروری نشان ندادند.

با این حال، شواهد بسیار قوی‌تر بود مبنی بر اینکه اتخاذ رژیم مدیترانه ای می‌تواند موفقیت IVF را افزایش دهد.

رژیم غذایی میترانه ای حاوی سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات، آجیل، ماهی و روغن زیتون است و در عین حال از غذاهای بسیار فرآوری شده پرهیز می‌شود.

هارت توضیح داد: «این رژیم‌ها سرشار از ویتامین‌های B، آنتی‌اکسیدان‌ها، اسیدهای چرب غیراشباع امگا ۳ و فیبر هستند و چربی‌های اشباع، قند و سدیم کمی دارند. اسیدهای چرب امگا ۳، به ویژه، ممکن است در افزایش نتایج حاصل از IVF، از جمله کیفیت جنین، مفید باشند.»

این مطالعه نشان داد که مزایای باروری زمانی رخ می‌دهد که زنان از رژیم غذایی مدیترانه ای برای شش هفته استفاده کنند.

به طور کلی، هارت و همکارانش به این نتیجه رسیدند که تغییر به این نوع رژیم غذایی ممکن است مؤثرترین راه برای زنانی باشد که از طریق IVF به دنبال باردار شدن هستند.

او گفت: «علاوه بر این، استفاده از مکمل‌های DHEA، COQ۱۰ و اسیدهای چرب امگا ۳ نیز ممکن است کمی کمک کند.»

هارت همچنین تاکید کرد که زنان باید در این مورد با پزشک خود مشورت کنند.