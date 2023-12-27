نام حضرت ام البنین(س) در تاریخ اسلام می درخشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری ارومی شامگاه سه شنبه در مراسم یادواره شهدای حوزه شهری آستارا با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره مادران شهدا به مناسبت سالروز وفات حضرت ام البنین (س) که در مسجد عباسیه این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: حضرت ام البنین (س) از جمله بانوان مؤمنی بودند که در تاریخ اسلام نامشان به خوبی می‌درخشد.

وی افزود: این بانو مادر چهار شهید واقعه کربلا هستند و در روایت داریم که بعد از جریان کربلا فرمودند که دیگر به من ام البنین نگویید زیرا ام البنین یعنی مادر پسران که من دیگر پسری ندارم.

امام جمعه آستارا با بیان اینکه ویژگی‌ها و فضائل شخصیتی حضرت ام البنین (س) در فرزندی همچون حضرت ابوالفضل العباس (ع) تبلور یافت که تمام عمر خود را در رکاب امام حسین (ع) و پسر فاطمه گذراند، گفت: حضرت ام البنین (س) افتخار کسب مقام همسر و مادر چهار شهید را پیدا کرد و مادران شهدای کشورمان که با تاسی از اثرات تربیتی زندگی این بانو توانستند فرزندان خود را تقدیم اسلام و انقلاب کنند.

وی تجلیل از شهدا و تعظیم مقام شهدا را راهی برای گرامیداشت مقام شهدا ذکر کرد و گفت: تجلیل از شهدا و برگزاری یادواره‌ها و گرامیداشت ایشان راهی اثرگذار برای ادامه دادن مسیر شهدا و استمرار فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است و باید در این زمینه از حضرت ام البنین (س) الگو برداری کنیم.

وی در پایان با اشاره به نقش ارزشمند مادران در تربیت فرزندان بیان کرد: مادران می‌توانند در تربیت دینی فرزندانشان از الگوهای رفتاری با ارزشی که در دین اسلام به وفور یافت می‌شود بهره بگیرند، از جمله آنان مادر گرانقدر حضرت عباس (ع) می‌باشند حضرت ام البنین (س) توانستند با اصول و روش‌های تربیت دینی در تثبیت اعتقادات فرزندانشان نقش مهمی داشته باشند.