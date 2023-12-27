اعلام جزئیات تشییع و خاکسپاری سردار شهید سید رضی موسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای جزئیات آئین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید راه قدس سردار سرتیپ پاسدار سید رضی موسوی را اعلام کرد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

بسم رب شهدا و صدیقین

با تبریک و تسلیت مجدد شهادت شهید راه قدس سردار سرتیپ پاسدار سید رضی موسوی مستشار ارشد نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جبهه مقاومت سوریه، جزئیات آئین تشییع و خاکسپاری این شهید عالیقدر به آگاهی اقشار و آحاد مختلف مردم شریف و قدرشناس تهران و نیز اصحاب رسانه می‌رسد:

۱/ طواف پیکر شهید موسوی در حرم حضرت زینب و رقیه علیهما السلام صبح امروز چهارشنبه ۶ دی ماه

۲/ انتقال پیکر مطهر شهید به کربلا و طواف در حرم های مطهر حضرت اباعبدالله الحسین و قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل علیهم السلام و سپس انتقال پیکر به مشهد مقدس و طواف در حرم مطهر رضوی عصر امروز چهارشنبه ۶ دی ماه

۳/ برگزاری آئین تشییع و بدرقه پیکر شهید صبح فردا پنجشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۲ در میدان آئینی امام حسین (ع) تهران

۴/ برگزاری آئین خاکسپاری پیکر شهید قبل از ظهر فردا پنجشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۲ در امامزاده صالح تجریش

زمان و مکان برگزاری آئین‌های گرامیداشت شهید سردار سید رضی موسوی متعاقباً اعلام خواهد شد.

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی