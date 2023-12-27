به گزارش خبرنگار مهر، محمد آئینی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان کرمان که در بم برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری جلسات ستاد بازآفرینی استان کرمان باید به صورت منظم برگزار شود.
وی افزود: ساخت بناهای پایدار، استفاده از بستههای تشویقی و محرومیتزدایی از محلات نیز مورد تاکید ما است و در این زمینه ظرفیت قانونی خوبی وجود دارد.
آئینی سپس با اشاره به اینکه دبیرخانه جایزه ملی بم از امروز آغاز به کار کرده است، افزود: طی یک سال گذشته بیش از ۸۰ هزار واحد وارد چرخه نوسازی شده و قریب به ۲۵ هزار سقف لرزان کم شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: علاوه بر شهرستان بم، استان کرمان هم باید در خصوص نوسازی بافتهای فرسوده پیش قراول باشد.
وی یادآوری کرد: سهم استان طی چهار سال ساخت حدود ۲۴ هزار واحد است که تاکنون حدود ۵ هزار واحد آن محقق شده و این جریان شتاب بیشتری میگیرد.
آئینی همچنین تصریح کرد: در حوزه نوسازی تصمیمات خوبی برای استان و شهر بم گرفته شده است.
وی ادامه داد: در بحث اعتبارات بازآفرینی شهری از ظرفیت مردمی استفاده میشود و دولت به دنبال برطرف کردن موانع و تسهیلگری است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به عنوان مثال مردم میتوانند پروانه را با تخفیف پنجاه درصد به صورت سه ماهه دریافت کنند همچنین تسهیلات بانکی ارزان قیمت در اختیار آنها قرار میگیرد.
آئینی اظهار کرد: از سوی دیگر تسهیلات بانکی که در نهضت ملی استفاده میشود برای طرح بازآفرینی نیز قابل استفاده است.
وی تصریح کرد: صاحبان خانههای بافت فرسوده میتوانند خانه خود را با یک واحد نوساز یا یک قطعه زمین تهاتر کنند و تا ۴۰ درصد نیز تخفیف بگیرند.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود دوران طلایی نوسازی بافتهای فرسوده در برنامه هفتم توسعه دیده در پیش خواهد بود.
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