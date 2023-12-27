به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام «سید ابراهیم رئیسی» رئیسجمهور کشورمان در جلسه صبح امروز هیأت دولت، با تاکید بر ضرورت تابعیت دستگاههای دولتی از نظام عادلانه پرداخت اظهار کرد: این مساله جزو مطالبات به حق مردم، وعدههای دولت و از اهم وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور است.
وی سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرد که نظام حقوقی عادلانه را بدون در نظر گرفتن سلایق و نظرات مختلف و بر مبنای همسانسازی دستمزد خدمات و مشاغل یکسان در دستگاههای مختلف، تدوین و اجرایی کند؛ در همین باره سرعت در انجام کار و لحاظ اقتضائات یک نظام عادلانه و جامع پرداخت از تاکیدات رییسجمهور در انجام این ماموریت بود.
رییسی در ادامه، ضمن قدردانی از گزارش اقدامات وزارت راه و شهرسازی درباره اجرای پروژههای عظیم جادهای و ریلی در نقاط مختلف کشور، تسریع در اجرای طرح مهم مواصلاتی جلفا به آقبند و همکاری همه دستگاههای مسوول در این زمینه با وزارت راه و شهرسازی را خواستار شد.
در جلسه امروز هیأت دولت وزیر راه و شهرسازی در گزارشی از عملیات در حال انجام ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر راه اصلی و بزرگراهی در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: طرحهای مسکن استان نیز با سرعت خوبی در حال انجام است.
بذرپاش افزود: احداث زیرساختهای فاز اول بندر شهید بهشتی چابهار به اتمام رسیده و تجهیزات بندری آن در حال تکمیل است. پنج شرکت داخلی در مجموع ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در این فاز سرمایهگذاری کردند و با توجه به تمایل شرکتهای داخلی، تاکید داریم که اجرای فاز دوم این بندر نیز به کنسرسیومی از پیمانکاران داخلی واگذار شود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به روند مطلوب پیشرفت طرح عظیم ریلی چابهار-زاهدان اشاره و اظهار کرد: این طرح به نوعی بزرگترین پروژه ریلی تاریخ کشور است که امیدواریم تا پایان سال آینده تکمیل و در اختیار مردم عزیزمان قرار گیرد.
در ادامه رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز با اشاره به دستور رییسجمهور برای سنجش رضایت مردم از خدمات اداری در دستگاههای اجرایی، از راهاندازی سامانهای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد که با تخصیص کدهای دو بُعدی به هر کارمند، امکان نظرسنجی مستقیم و بیواسطه مردم از کیفیت خدمات آنها را فراهم کرده و نتایج آن را به شکل مستقیم برای شخص رییس و معاونین منابع انسانی هر دستگاه ارسال میکند تا مشخص شود که مردم از کیفیت خدمات هر کارمند، تا چه اندازه رضایت دارند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در گزارشی از بازدیدهای خود در سفر دولت مردمی به استان گلستان، به افتتاح بازارچه بزرگ و منحصر به فرد صنایع دستی در شهرستان آققلا اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکیدات رییسجمهور محترم برای فراهمکردن زمینه عرضه مستقیم صنایع دستی از سوی خود تولیدکنندگان که عمدتاً زنان خانهدار و گاهاً سرپرست خانوار هستند، بزرگترین بازارچه صنایع دستی در شمال کشور با ۶۰ غرفه در جریان سفر دولت مردمی به استان افتتاح شد که تقریباً از تمامی رشتههای صنایع دستی در آن حضور داشتند.
رییسجمهور در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت امالبنین (س)، روز مادران و همسران شهدا را که صبورانه در برابر مصیبت فراق عزیزانشان بردباری کردند، گرامیداشت و توفیق پاسداشت خون مطهر شهیدان به ویژه شهید عزیز مقاومت «سید رضی موسوی» را برای همگان از خداوند متعال مسالت کرد.
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