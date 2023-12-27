منظورم لایحه حجاب نبود، لایحه فضای مجازی بود

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقاتهرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در توضیح صحبت‌های اخیرش مبنی بر انتقاد از مدیریت مجلس گفت: چیزی که گفته شد درستش این است که طرح ساماندهی فضای مجازی یک سالی هست که در کمیسیون مربوطه تهیه شده ولی در این مدت همیشه برای رأی‌گیری در مورد آن در صحن علنی مجلس، امروز و فردا می‌شود و معطل مانده است.

وی افزود: رئیس مجلس باید زمان رأی گیری آن را تعیین کند و این کار تنها به ۳۰ ثانیه زمان برای رأی گیری نیاز دارد؛ هر چند آنجا موافقان و مخالفان هم می‌توانند صحبت کنند و اظهار نظرهای خود را داشته باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص لایحه حجاب گفت: این لایحه به شورای نگهبان ارسال شده و شورا اعلام کرده به اصلاحات نیاز دارد و مجلس در روزهای آینده نسبت به رفع ایرادت شورای نگهبان اقدام و آن را دوباره به شورا ارسال می‌کند.