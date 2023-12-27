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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳

غریب آبادی:

دشمنی با ایران ناشی از استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی است

دشمنی با ایران ناشی از استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی است

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: دشمنی با ایران ناشی از استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون رییس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در جلسه هم اندیشی مسائل سیستان و بلوچستان اظهارداشت: حقوق بشر برای غرب یک پروژه امنیتی و سیاسی است، اگر حقوق بشری هست چرا مدعیان حقوق بشر در جنایات غزه سکوت و به جای مقابله با رژیم سفاک صهیونیستی، از آن حمایت کرد؟!

وی افزود: از قومیت‌های ما به عنوان اقلیت قومی یاد می‌کنند، ما اقلیت قومی نداریم. امروز حقوق بشر پروژه‌ای شده برای مقابله با کشورهای مستقل مثل جمهوری اسلامی ایران.

غریب آبادی گفت: جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در معادلات منطقه‌ای و بین المللی در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد و این حجم از دشمنی با ایران ناشی از اقتدار و استقلال جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان داشت: دشمنان همچنین پروژه ترور را در دستورکار قرار دادند، به گونه‌ای که تاکنون ۲۳ هزار شهید ترور داریم. گروه‌های تروریستی تحت حمایت برخی کشورهای غربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی اروپایی فعال هستند.

کد مطلب 5978247

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