دشمنی با ایران ناشی از استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون رییس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در جلسه هم اندیشی مسائل سیستان و بلوچستان اظهارداشت: حقوق بشر برای غرب یک پروژه امنیتی و سیاسی است، اگر حقوق بشری هست چرا مدعیان حقوق بشر در جنایات غزه سکوت و به جای مقابله با رژیم سفاک صهیونیستی، از آن حمایت کرد؟!

وی افزود: از قومیت‌های ما به عنوان اقلیت قومی یاد می‌کنند، ما اقلیت قومی نداریم. امروز حقوق بشر پروژه‌ای شده برای مقابله با کشورهای مستقل مثل جمهوری اسلامی ایران.

غریب آبادی گفت: جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در معادلات منطقه‌ای و بین المللی در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد و این حجم از دشمنی با ایران ناشی از اقتدار و استقلال جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان داشت: دشمنان همچنین پروژه ترور را در دستورکار قرار دادند، به گونه‌ای که تاکنون ۲۳ هزار شهید ترور داریم. گروه‌های تروریستی تحت حمایت برخی کشورهای غربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی اروپایی فعال هستند.