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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۴۱

معاون وزیر صمت:

۳۷۰ هزار شغل امسال در کشور ایجاد شد

۳۷۰ هزار شغل امسال در کشور ایجاد شد

نکا-معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از ایجاد ۳۷۰ هزار شغل سال جاری در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر محمد مهدی برادران بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از شهرک صنعتی شرق استان از ایجاد ۳۷۰ هزار شغل جدید در کشور خبر داد و گفت: این میزان نسبت به قبل رشد داشته است.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی کشور در سال جاری با رشد ۴ درصدی روبرو بوده است، گفت: در حوزه اشتغال نیز امسال با رشد ۴۴ درصدی روبرو بودیم.

معاون وزیر صمت عنوان کرد: خوشبختانه سرمایه‌گذاری در سال جدید در حوزه اقتصادی و صنعتی رو به رشد بوده است.

برادران درباره تسهیلات و حمایت از واحدهای صنعتی نیز گفت: بر اساس تفاهمنامه صورت گرفته در نیمه دوم سال تسهیلات معوقه نیمه اول نیز به متقاضیان ارائه می‌شود.

کد مطلب 5978291

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