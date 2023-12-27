به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: عصر امروز آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در خیابان ستارخان بین بهبودی و شادمان رخ داد.

وی افزود: در حال حاضر آتش خاموش شده و آتش‌نشانان مشغول ایمن‌سازی محل هستند.