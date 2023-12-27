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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۰۷

ملکی خبر داد؛

جزییات حادثه حریق در برج‌های ۲۰ طبقه ستارخان تهران

جزییات حادثه حریق در برج‌های ۲۰ طبقه ستارخان تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهردار تهران از وقوع حریق در برج‌های ۲۰ طبقه خیابان ستارخان خبر داد و گفت:آتش نشانان مشغول ایمن سازی محل هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: عصر امروز آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در خیابان ستارخان بین بهبودی و شادمان رخ داد.

وی افزود: در حال حاضر آتش خاموش شده و آتش‌نشانان مشغول ایمن‌سازی محل هستند.

کد مطلب 5978322

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