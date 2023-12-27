به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: عصر امروز آتشسوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در خیابان ستارخان بین بهبودی و شادمان رخ داد.
وی افزود: در حال حاضر آتش خاموش شده و آتشنشانان مشغول ایمنسازی محل هستند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهردار تهران از وقوع حریق در برجهای ۲۰ طبقه خیابان ستارخان خبر داد و گفت:آتش نشانان مشغول ایمن سازی محل هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: عصر امروز آتشسوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در خیابان ستارخان بین بهبودی و شادمان رخ داد.
وی افزود: در حال حاضر آتش خاموش شده و آتشنشانان مشغول ایمنسازی محل هستند.
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