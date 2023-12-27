به گزارش خبرگزاری مهر، انتظار می‌رود آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای گفتگو درباره جنگ غزه به منطقه سفر کند.

۵ مقام آمریکایی، اسرائیلی و عرب به وبگاه آکسیوس گفتند که انتظار می‌رود وزیر امور خارجه اواخر هفته آینده برای گفتگو در مورد جنگ غزه عازم منطقه شود.

این چهارمین سفر بلینکن به غرب آسیا و پنجمین سفر وی به اراضی اشغالی از زمان آغاز جنگ علیه مردم مظلوم غزه به شمار می‌آید.

سفر وی بخشی از مجموعه دیدارهای مداوم مقامات دولت جو بایدن برای انجام رایزنی‌های دائمی با رژیم صهیونیستی و شرکای منطقه‌ای واشنگتن درباره بحران غزه به شمار می‌رود.

این در حالیست که بلیکن سه شنبه با ران درمر وزیر امور راهبردی اشغالگران قدس در واشنگتن دیدار کرد. این وزیر صهیونیست همچنین با مشاور امنیت ملی کاخ سفید جیک سالیوان هم دیدار کرد.

آنطور که یک مقام کاخ سفید اعلام کرد، تمرکز این دیدارها روی برنامه ریزی برای انتقال جنگ شدید در غزه به مرحله دیگری از جنگ که غالباً بر اهداف با ارزش حماس متمرکز خواهد بو، قرار داشت.