هرگونه برداشت غیر مجاز از محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند عصر چهارشنبه در بازدید از پارک ملی دریاچه ارومیه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: پایش شبانه روزی محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه در حال انجام است و این پارک ملی از بالاترین درجه حفاظتی برخوردار است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: هیچ گونه ماده معدنی جز نمک خشک از بستر دریاچه ارومیه برداشت نمی‌شود و نمک خشک تنها ماده معدنی است که از بستر دریاچه ارومیه و با هدف تأمین نیازهای صنایع با نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست برداشت می‌شود.

شهند درباره برداشت صنعتی و آسیب به اکوسیستم دریاچه، گفت: کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان صمت در بازدیدها و بررسی‌های تخصصی و میدانی مناطق خاصی را برای این امر تعیین کرده‌اند که برداشت‌ها فقط در این نقاط و با رعایت ضوابط زیست محیطی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: حداکثر محدوده‌ای که در اختیار برداشت کنندگان صنعتی قرار می‌گیرد ۲۰ هکتار و حداکثر عمق برداشت ۴۰ سانتیمتر است که کارشناسان معاونت محیط زیست طبیعی اداره کل، مأمورین یگان حفاظت محیط زیست و مأمورین پارک ملی دریاچه بر حسن اجرای این ضوابط نظارت می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: با توجه به اینکه نمک ماده‌ای معدنی است، مجوز برداشت آن از سوی سازمان صمت استان صادر شده و اداره کل حفاظت محیط زیست، محل و نحوه برداشت را مطابق قواعد زیست محیطی تعیین و بر روند برداشت نظارت می‌کند.

پارک ملی دریاچه ارومیه دارای پنج هزار و ۷۰۰ کیلومتر مساحت است که با جزایر ۹ گانه خود مامنی برای بیش از هزار و ۲۰۰ رأس حیات وحش محسوب می‌شود.