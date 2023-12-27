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۶ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۲۸

رییس گمرک کشور:

واردات کشور ۴۸ میلیارد دلار بوده است

واردات کشور ۴۸ میلیارد دلار بوده است

سمنان- رییس گمرک کشور گفت: در ۹ ماهه اول سال جاری واردات کشور به ۴۸.۶ میلیارد دلار رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضوانی فر بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش توسعه تجارت خارجی استان سمنان با بیان اینکه واردات کشور در ۹ ماهه سال جاری به ۴۸.۶ میلیارد دلار رسیده است، بیان کرد: صادرات کالا نیز در همین بازه زمانی از گمرک‌های کشور ۳۶.۴ میلیارد دلار بوده است.

وی با بیان اینکه ۲۶.۵ میلیارد دلار صادرات نفت در ۹ ماه سال جاری در کشور صورت گرفته است، افزود: ۳۰۰ میلیون دلار صادرات برق و ۷۸۰ میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی دارای قرار داد نیز در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است.

رئیس گمرک کشور، ادامه داد: این آمارها نشان می‌دهد که حجم تجارت خارجی کشورمان حدود ۱۱۲.۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۹ ماهه سال گذشته، رشد هفت درصدی داشته است.

رضوانی فر با بیان اینکه در ۹ ماهه سال جاری ۱۵.۵ میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی با احتساب نفت در کشورمان رخ داده است، گفت: در همان بازه زمانی رشد ۲۵ درصدی در ترانزیت خارجی در کشور نیز رخ داده است.

وی افزود: حجم ترانزیت خارجی ایران در ۹ ماهه سال جاری به ۱۲.۵ میلیون تن افزون شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳.۵ میلیون تن بیشتر است.

کد مطلب 5978541

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