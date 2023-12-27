۱۷۸هزار لیتر سوخت قاچاق در اردستان کشف شد/کمبود گازمایع درشهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فروزنده شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کشف قاچاق سوخت در سال جاری در دستور کار ویژه قرار گرفته و در این زمینه تاکنون ۱۷۸ هزار لیتر بنزین کشف شده است.

وی افزود: در این زمینه ۱۰۰ پرونده قاچاق سوخت در اردستان تشکیل شد.

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اردستان با بیان اینکه از ۱۲ جایگاه عرضه سوخت شهرستان، ۸ جایگاه مورد حمله سایبری قرار گرفت، ادامه داد: در حال حاضر همه جایگاه‌ها فعال است.

وی به کمبود گاز مایع از ابتدای آذر ماه امسال اشاره کرد و گفت: با تصمیمی که هیأت دولت گرفت، قیمت گاز مایع به نرخ قبلی برگشت و در حاضر، کمبودی در شهرستان نداریم.