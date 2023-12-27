به گزارش خبرنگار مهر، حمید قائد چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران در ارتباط با اکران آثار منتخب جشنواره مستند سینما حقیقت در بوشهر، بیان کرد: فیلم‌های مستند معمولاً راوی داستان‌ها و موضوعات واقعی هستند که می‌تواند نگرش و دیدگاه بینندگان را نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عمیق‌تر کند.

رئیس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر بوشهر اظهار کرد: به علاوه، اکران این فیلم‌ها می‌توانند به علاقمندان سینما کمک کند تا از تجربیات دیگران بیاموزند، الهام بگیرند و در نتیجه، آثار خود را بهبود دهند.

قائد افزود: با تماشای این نوع فیلم‌ها، هنرجویان سینما می‌توانند فرصت بیشتری برای آشنایی با فرم‌ها و سبک‌های مختلف سینما پیدا کنند و از ایده‌ها و تکنیک‌های نوآورانه مستندسازان تجربه کسب کنند.

رئیس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر بوشهر بیان کرد: این تجربه می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا به عنوان هنرمندانی خلاق در جامعه حرفه‌ای شوند.

رئیس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر بوشهر عنوان کرد: بنابراین، اکران فیلم‌های مستند در جشنواره سینما حقیقت نه تنها به ارتقای سینمای مستند کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نقش مهمی در رشد و پیشرفت هنرجویان سینمای جوان نیز داشته باشد.