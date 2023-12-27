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۶ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۵۰

رئیس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر بوشهر:

فیلم‌های مستند راوی داستان‌های واقعی هستند

فیلم‌های مستند راوی داستان‌های واقعی هستند

بوشهر- رئیس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر بوشهر گفت: فیلم‌های مستند روای داستان‌ها و موضوعات واقعی هستند که هنرمندانه تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قائد چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران در ارتباط با اکران آثار منتخب جشنواره مستند سینما حقیقت در بوشهر، بیان کرد: فیلم‌های مستند معمولاً راوی داستان‌ها و موضوعات واقعی هستند که می‌تواند نگرش و دیدگاه بینندگان را نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عمیق‌تر کند.

رئیس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر بوشهر اظهار کرد: به علاوه، اکران این فیلم‌ها می‌توانند به علاقمندان سینما کمک کند تا از تجربیات دیگران بیاموزند، الهام بگیرند و در نتیجه، آثار خود را بهبود دهند.

قائد افزود: با تماشای این نوع فیلم‌ها، هنرجویان سینما می‌توانند فرصت بیشتری برای آشنایی با فرم‌ها و سبک‌های مختلف سینما پیدا کنند و از ایده‌ها و تکنیک‌های نوآورانه مستندسازان تجربه کسب کنند.

رئیس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر بوشهر بیان کرد: این تجربه می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا به عنوان هنرمندانی خلاق در جامعه حرفه‌ای شوند.

رئیس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر بوشهر عنوان کرد: بنابراین، اکران فیلم‌های مستند در جشنواره سینما حقیقت نه تنها به ارتقای سینمای مستند کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نقش مهمی در رشد و پیشرفت هنرجویان سینمای جوان نیز داشته باشد.

کد مطلب 5978622

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