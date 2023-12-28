امیرحسین سمیعی مدیرکل دفتر موسیقی شد؛ خدمتگزار اهالی موسیقی هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم محمدمهدی اسماعیلی خطاب به امیرحسین سمیعی آمده است:
«با عنایت به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، و پیشنهاد معاون محترم امور هنری، به سمت «مدیرکل دفتر موسیقی» منصوب میشوید.
وضعیت امروز موسیقی کشور دارای ضعفها و قوتهایی است. از علاقمندی بالای جوانان به موسیقی به عنوان فرصتی برای تولیدات فاخر و بامحتوای اصیل فرهنگی ایرانی-اسلامی استفاده نمائید.
امید است با استعانت از خداوند متعال در راستای تحقق سیاستهای فرهنگی نظام، با حسن تعامل شایسته با اهالی هنر، اصحاب موسیقی و جلب همکاری و حمایت ایشان و راهبری معاون محترم هنری، نسبت به پیگیری موارد ذیل اهتمام ورزید.
۱) توجه به سند ملی موسیقی و اجرایی سازی سیاستهای مندرج در آن.
۲) حفظ و ارتقای جایگاه اساتید موسیقی کلاسیک و ملی.
۳) تقویت و گسترش موسیقی نواحی ایران.
۴) توجه به اعزام گروههای موسیقی فاخر ایرانی و اجرا در کشورهای مختلف و تقویت دیپلماسی فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران.
۵) تقویت شوراهای شعر و موسیقی و توجه ویژه به محتواهای ارائه شده توسط هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی. در این موضوع، هماهنگی با شورای شعر وزارتخانه ضرورت دارد.
۶) تقویت گفتمان انقلابی و توجه به ارزشهای فرهنگی، تربیتی و خانواده محوربر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری و امام راحل (ره).
۷) توجه به ظرفیت تربیتی و جریانساز سرود و تقویت و توسعه آن.
مزید توفیق جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق اهداف دولت مردمی، در پرتو لطف و عنایات امام عصر (عج) و رهبری داهیانۀ حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظله العالی) از خداوند خواستارم.»
امیرحسین سمیعی متولد سال ۱۳۶۲ است. وی فارغ التحصیل هنرستان موسیقی است و کارشناسی خود را در رشته سینما از دانشگاه هنر معماری تهران دریافت کرده است. سمیعی همچنین در دانشگاه کومیتاس ارمنستان در رشته آواز کلاسیک موسیقی را دنبال کرده است. خوانندگی در گروه کر ارکستر سمفونیک صداوسیما، خوانندگی در سمفونیهای خلیج فارس و دلاوران و آهنگسازی برای موسیقی فیلم نیز در کارنامه هنری وی دیده میشود.
سمیعی لحظاتی پس از انتشار خبر دریافت حکم مدیرکلی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: به عنوان فردی که سالهای زیادی است در عرصه موسیقی فعالیت میکند، خود را خدمتگزار همه اهالی موسیقی میدانم و تمام تلاش خود را میکنم تا از این پس خدمتگزار شایستهای برای اعتلای موسیقی کشور باشم.
