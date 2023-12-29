بیش از ۷۰۰ بیمار در بیمارستان کودکان حضرت معصومه(س) قم پذیرش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی قم، با توجه به شیوع بیماری‌های فصلی در چند روز اخیر مراجعه بیماران به بیمارستان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به عنوان تنها مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی کودکان قم افزایش داشته است، که از عصر روز گذشته تا عصر امروز بیش از ۶۰۰ بیمار در درمانگاه این بیمارستان توسط پزشک متخصص و عمومی ویزیت و تحت درمان قرار گرفتند.

از این تعداد بیمار مراجعه کننده تنها در شیفت عصر روز گذشته، ۲۵۰ بیمار توسط پزشک متخصص مورد مداوا قرار گرفته و در شیفت صبح و عصر امروز تاکنون نیز بیش ۱۹۰ بیمار توسط متخصصین اطفال ویزیت شدند.

طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۷۷ بیمار در تریاژ اورژانس این مرکز پذیرش شده اند که فقط صبح امروز ۲۴ نفر از بیماران مراجعه کننده به اورژانس بستری شدند.

روز گذشته بیش ۱۴۰ نفر در بخش‌های مختلف بیمارستان بستری بودند که تعدادی از آنها پس از بهبودی ترخیص شدند و براساس آمار اعلامی از صبح امروز بیش ۱۲۵ بیمار در بخش‌های مختلف بستری هستند.

شایان ذکر است اورژانس و درمانگاه مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی کودکان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به صورت شبانه روزی با پزشکان متخصص و عمومی اقدام به ویزیت و مداوای بیماران می‌نمایند.

با ورود به فصول سرما و تغییرات آب و هوایی، احتمال شیوع بیماری‌های عفونی و تنفسی نظیر سرماخوردگی، آنفلوآنزا و… وجود دارد که با رعایت نکات و دستورالعمل‌های بهداشتی مخصوصاً در کودکان و دانش‌آموزان امکان پیشگیری و ابتلا به این بیماری‌ها وجود دارد.