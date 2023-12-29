حملات مقاومت اسلامی عراق علیه مقر اطلاعاتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق طی شامگاه گذشته و بامداد امروز برخی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد.

در همین ارتباط، پس از آنکه گروه مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که پایگاه «خراب الجیر» نظامیان آمریکایی را در عمق خاک سوریه هدف قرار داده است، همچنین بیانیه دیگری از سوی مقامت اسلامی عراق صادر شد که در آن اعلام شده است که پایگاه آمریکایی‌ها در شهر الشدادی در جنوب الحسکه سوریه با شلیک موشک هدف قرار گرفته شد.

بیانیه مقاومت اسلامی عراق در این ارتباط گفته است: «مجاهدان ما با یک گلوله موشک به پایگاه اشغالی الشدادی در سوریه حمله کردند که گلوله موشک نیز به اهداف مورد نظر اصابت کرد.»

خبرنگار المیادین در بغداد هم تأیید کرد که نیروهای آمریکایی در پایگاه حریر در کردستان عراق هدف قرار گرفتند. منابع المیادین گفته‌اند که این بمباران از سوی نیروهای مقاومت عراق مقر اطلاعات نظامی آمریکا در پایگاه حریر را هدف قرار داده است.

شامگاه روز گذشته نیز گروه مقاومت اسلامی عراق پس از آنکه پایگاه «خراب الجیر» نظامیان آمریکایی را در عمق خاک سوریه هدف قرار داد، در بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای تداوم رویکرد ما برای مقابله با اشغالگران آمریکایی در عراق و منطقه و در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، مجاهدان مقاومت اسلامی عراق پایگاه «خراب الجیر» نظامیان آمریکایی را در عمق خاک سوریه هدف حملات راکتی قرار دادند و راکت‌ها با دقت به اهداف خود اصابت کرد.

دو روز پیش از این نیز، مقاومت اسلامی عراق از عملیات جدید خود علیه یکی از پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در منطقه خبر داده بود و مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که پایگاه نظامیان آمریکایی در میدان گازی کونیکو واقع در سوریه را هدف قرار داده است.

بر اساس بیانیه صادرشده از سوی مقاومت اسلامی عراق در این عملیات پایگاه نظامیان آمریکایی در میدان گازی کونیکو موشک‌باران شده بود.

دو شب پیش نیز مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که یک هدف مهم و حیاتی در جنوب شهرک صهیونیستی «الیاد» واقع در بلندی‌های اشغالی جولان را هدف قرار داده است. همچنین یکی از پایگاه‌های آمریکا در عراق از سوی مقاومت اسلامی عراق هدف گرفته شد. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که پایگاه نظامیان آمریکایی در فرودگاه اربیل واقع در شمال عراق را با پهپاد هدف قرار داده است.

پیش از این نیز پایگاه نظامیان آمریکایی در استان الانبار عراق هدف حمله موشکی قرار گرفت. منابع خبری اعلام کردند که ۳ انفجار قوی در این تأسیسات نظامی آمریکا شنیده شده است.

مقاومت اسلامی عراق پیش‌تر اعلام کرده بود که در راستای حمایت از ملت فلسطین و به دلیل دست‌داشتن آمریکا در کشتار و جنایت علیه آنها حمله‌های خود به پایگاه‌های واشنگتن در منطقه را تشدید خواهد کرد.