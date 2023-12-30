تخلف داروخانه ها در توزیع شیرخشک/ از گرانفروشی تا عدم ثبت در تیتک

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رستمی، در همایش معاونین غذا و دارو دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور اظهار داشت: به دنبال نظارت گسترده سازمان غذا و دارو بر فعالیت شرکتهای پخش و داروخانهها طی سه هفته اخیر در حوزه شیرخشک، بیش از ۲۰۰ شعبه پخش شیر خشک و ۱۲ هزار داروخانه در سطح کشور مورد بازرسی قرار گرفتند که شامل ۷۶ درصد داروخانههای کل کشور است.
وی افزود: در بازرسیهای صورت گرفته ۸.۳ درصد داروخانهها اقدام به ثبت سامانهای شیرخشکها نکرده بودند، در ۱۶.۳ درصد داروخانهها تعداد فیزیکی شیرخشکها و تعداد ثبت تیتک همخوانی نداشت، همچنین تنها دو دهم درصد از داروخانهها قیمت مصوب را رعایت نکرده بودند.
سرپرست اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بر اساس بازرسیهای صورت گرفته پس از اجرای طرح ساماندهی شیر خشک؛ ۵۲ دانشگاه سهمیه داروخانههای متخلف را حذف کردند که ۶.۵ درصد از داروخانههای مورد بازدید را شامل میشود؛ همچنین بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته با معاونتهای غذا و دارو، بازگرداندن سهمیه منوط به حسن فعالیت، الزام به ثبت سامانه و رعایت قوانین است.
رستمی با اشاره به برنامه متمرکز سازمان غذا و دارو بر تشدید بازرسیها در حوزههای مختلف گفت: در مرحله بعدی بازرسیهای سراسری، موضوع کشف و برخورد با آزاد فروشی اجباری در دستور کار قرار دارد، بر این اساس در خریدهای نامحسوس رعایت و یا عدم رعایت قیمتها و الزام داروخانهها به خرید به صورت آزاد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
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