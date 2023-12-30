حماسه باشکوه ۹ دی فتنه ۸۸ را خاموش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عبدی ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی که در حسینیه ثارالله سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه با حضور آحاد مردم برگزار شد، اظهار کرد: حماسه ۹ دی در سال ۱۳۸۸ حماسه ماندگار و تاریخی کشور بوده که توسط مردم رقم زده شد تا امروز به عنوان بزرگترین حماسه مردمی یاد شود.

وی با تاکید بر اینکه فتنه بزرگ سال ۱۳۸۸ با حماسه ۹ دی ماه و این حرکت مردمی خنثی شد، افزود: این حماسه در حالی رقم خورد که در سراسر کشور با حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها علیه فتنه گران مشاهده می‌شد و با ابراز خشم نسبت به دسیسه فتنه گران از ولایت و جمهوری اسلامی حمایت کردند.

رئیس سازمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: حماسه ۹ دی مردم کرمانشاه نیز با حضور در خیابان‌ها و نشان دادن خشم خود نسبت به آنها نقشی مهم در خاموشی این فتنه داشتند که در مجموع می‌توان گفت تنها بصیرت مردم بود که فتنه آشوبگران و دسیسه دشمنان را خنثی کرد.

حجت الاسلام عبدی با تاکید بر گرامیداشت سالروز حماسه تاریخی افتخارآفرین ایران و زنده نگه داشتن این عمل، گفت: حکومت جمهوری اسلامی به دلیل تقدیم شهدای بسیار در مسیر حرکت خود باید شکر گذار باشد چراکه این حکومت تاکنون با خون پاک شهدا از فتنه‌ها عبور و بر دشمنان خود چیره شده است.

وی ادامه داد: امروز مردم کشور ایران در عصری قرار دارد که از نعمت امام عادل برخوردار بوده و صاحب جامعه و ولایتی فقیه است اما ناسپاسی از این نعمت بزرگ می‌تواند جامعه‌ای را رقم بزند که داعش، رژیمی همچون اسرائیل کودک کش و یا آمریکای جنایتکار عهده دار آن باشد.

رئیس سازمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه با بیان اینکه مردم ایران پای کار نظام و این انقلاب تاکنون وفادارانه ایستاده‌اند، اضافه کرد: امت ایران در حماسه ۹ دی با بصیرت خود از نعمت بزرگ امام عادل و فقیه و همچنین حکومت اسلامی حمایت کردند و این نشان از قدردانی و فهم ارزش‌های این نظام از سوی مردم است.

حجت‌الاسلام عبدی با تاکید بر اینکه شکرگزاری از نعمتی بزرگ همچون جمهوری اسلامی آینده روشنی پیش روی این امت قرار داده، یادآور شد: در این کشور با یاری رساندن به امام عادل حاضر در آینده‌ای نزدیک پرچم را به دست صاحب اصلی خود امام زمان (عج) خواهد رساند و در این مسیر هر کس به یاری امام خود برنخواسته با لگد دشمن آگاه خواهد شد.