آمار نگران کننده از سلامت تهرانی ها/شیوع بالای دیابت و مصرف نمک

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی، در گفتگوی زنده شبکه خبر از مرکز بهداشت ارشاد در منطقه ۳ تهران، گفت: یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفر از جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پویش ملی سلامت شرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به غربالگری دیابت و فشارخون بالا برای افرادی بالای ۱۸ سال در طرح پویش ملی سلامت، افزود: افرادی که مشکوک به دیابت و فشارخون بالا باشند، تحت مراقبت مراکز بهداشتی قرار می‌گیرند.

زالی در ادامه به ارزیابی سلامت تهرانی‌ها پرداخت و گفت: در پایان سال ۱۴۰۱ و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، ۲۹.۷ درصد مردم استان تهران دچار فشارخون بالا هستند و نکته قابل توجه اینکه، ۵۴ درصد این افراد از عارضه‌ای که دارند، خبر نداشتند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، میزان شیوع دیابت در استان تهران را ۱۶.۹ درصد دانست و افزود: میزان شیوع دیابت در کشور، ۱۴.۵ درصد است و نشان می‌دهد که دیابت در تهران، از شیوع بالاتری برخوردار است.

زالی همچنین گفت: میزان کلسترول خون ۲۸. ۹ درصد مردم استان تهران بالا است و فقط ۱۱ درصد مردم استان، به میزان مناسب نمک مصرف می‌کنند.