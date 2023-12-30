مرز مهران دروازه ورود به بازار کشورهای حوزه مدیترانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا ظهر روز شنبه در نشست هماهنگی برای راهاندازی منطقه آزاد مهران که با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برگزار شد با اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت ۹دی در استان ایلام، گفت: همه شاهد بودیم که مردم بار دیگر حماسه آفریدند و با حضور حماسی خود بار دیگر با آرمانهای شهدا و امامین انقلاب تجدید پیمان کردند و مشت محکمی بر دهان دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب زدند.
وی در ادامه افزود: با حضور حماسی و ولایتمدار استان و مردم سراسر کشور، همچون گذشته نقشههای دشمن نقش بر آب شد.
نماینده عالی دولت در استان ایلام در خصوص منطقه آزاد مهران، یادآورشد: منطقه آزاد مهران یک ظرفیت خوب برای استان است که میتواند اقتصاد استان را متحول کند.
بهرامنیا خاطرنشان کرد: همه باید تلاش کنیم هرچه زودتر از این ظرفیت برای استان و اقتصاد کشور استفاده شود.
وی منطقه آزاد مهران را یک منطقه آزاد بیبدیل در غرب کشور ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه کشور عراق به کنوانسیون تیر (TIR) پیوسته است، منطقه آزاد مهران از طریق ترانزیت مستقیماً با بندر لاذقیه، دریای مدیترانه و اروپا در ارتباط است که این مهم منطقه آزاد مهران را از سایر مناطق آزاد کشور متمایز میکند.
استاندار ایلام خاطرنشان کرد: طرح مطالعاتی منطقه آزاد و ویژه مهران به اتمام رسیده است و آماده ورود سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری است و زیرساختها این منطقه یک به یک به تدریج ایجاد شود.
وی با قدردانی از تلاشهای مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، خاطرنشان کرد: اخیراً با حضور دکتر علیعسکری پارک پتروشیمیایی به عنوان یکی مصوبات سفر رئیس جمهور جانمایی شد که برای واگذاری اراضی منطقه آزاد مهران به هلدینگ خلیج فارس اقدامات لازم انجام میشود. بهرامنیا اضافه کرد: یک تفاهمنامه فیمابین هلدینگ خلیج فارس و منطقه آزاد مهران برای راهاندازی پارک پتروشیمیایی منعقد شده است.
