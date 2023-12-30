باند کلاهبرداری فیشینگ در البرز متلاشی شد

سرهنگ رسول جلیلیان در گفت وگو با خبرنگار مهر از انهدام یک باند کلاهبرداری فیشینگ خبر داد و گفت: متهمان از طریق ارسال پیامک‌های دارای لینک آلوده متصل به ربات تلگرامی با عناوین مختلف از جمله واریز سود سهام عدالت و سامانه ثنا اقدام به فیشینگ و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی شهروندان می‌کردند.

وی مطرح کرد: متهمان همچنین با استفاده از نصب بد افزار بر روی گوشی مالباختگان، اقدام به ارسال پیامک انبوه از طریق ربات به شماره خطوط مختلف در سراسر کشور می‌کردند که بررسی این موضوع به صورت ویژه در دستورکار این پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای استان البرز افزود: با بررسی‌های فنی مشخص شد متهمان از کارت ملی اشخاصی با هویت‌های مختلف به صورت پوششی و گسترده سوءاستفاده می‌کردند که با استفاده از شگردهای خاص پلیسی و پیگیری‌های فنی و بررسی دستگاه‌های های فعال، محل سکونت متهمان در کرج شناسایی شد.

سرهنگ جلیلیان ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه و مسیرهای تردد متهمان در کرج شناسایی و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی اکیپی از مأمورین مجرب این پلیس به محل اعزام شدند و با اجرای سناریوی پیچیده و شگردهای خاص پلیسی و طی عملیاتی غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.

به گفته وی، در بازرسی بدنی از آنها دو دستگاه گوشی تلفن همراه و وسایل ارتکاب جرم از جمله گوشی، سیم کارت‌های فعال، کارت‌های بانکی اجاره‌ای و … کشف و ضبط و پس از انجام تحقیقات و اعتراف متهمان به بزه انتسابی، پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

سرهنگ جلیلیان با اشاره به شناسایی ۳۴ نفر از شکات در سراسر کشور از شهروندان خواست به جهت پیشگیری از وقوع اتفاقات مشابه از ورود به نشانی‌های اینترنتی مندرج در پیام‌های دریافتی از سرشماره های شخصی و ناشناس خودداری و در صورت نیاز به پرداخت وجه به صورت اینترنتی از اصالت و درستی آدرس درگاه‌های بانکی اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس فتای استان البرز بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا در میان بگذارند.